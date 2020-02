Na Slovensku výrazně stoupla popularita hnutí OLaNO. Do parlamentu by se dostalo až devět stran, říká průzkum

Bratislava Na Slovensku před nadcházejícími parlamentními volbami výrazně stoupla popularita opozičního protikorupčního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO). V nejnovějším žebříčku preferencí agentury AKO se OLaNO přiblížilo k dlouhodobě nejoblíbenější vládní straně Směr-sociální demokracie (Směr-SD), jejíž popularita u voličů naopak dál klesá. Stávající tříčlenná koalice by neměla většinu v parlamentu, do kterého by se podle průzkumu dostalo až devět stran, hnutí či koalic. Ztráty Směru-SD a nárůst popularity OLaNO ukázaly i dřívější průzkumy.

Od soboty až do uzavření hlasovacích místností v den voleb 29. února bude na Slovensku platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních průzkumů. Slovenská policie stíhá Fica. Expremiér hájil bývalého poslance v kauze protiromských výroků Podle zmíněné sondáže, jejíž výsledky v pátek poskytla agentura AKO, preference Směru-SD expremiéra Roberta Fica dosáhly 16,9 %. Ficova strana, která vyhrála všechny parlamentní volby od roku 2006, v posledních letech ztrácí na oblibě; ještě v roce 2012 získal Směr-SD ve volbách 44,4 % hlasů, o čtyři roky později 28,28 %. OLaNO, které se dlouhodobě vymezuje vůči Směru-SD, skončilo v sondáží na druhém místě s podporou 15,5 % ze skupiny rozhodnutých voličů. Ještě loni na podzim byly preference hnutí pod šesti procenty. Lídr OLaNO Igor Matovič v probíhající kampani používá jednoduchá hesla a nepřidal se k několika opozičním a neparlamentním formacím, které dříve podepsaly dohodu o vzájemném neútočení před volbami. Podle sociologů má Matovič podporu i u protestních voličů. Média ho označují za nepředvídatelného politika či muže konfliktu, představitelé vládní koalice za šaška a poloblázna. ‚Jsi z Horní země? Pojď domů volit!’ V pražském metru zve plakát v maďarštině na slovenské volby Pokles popularity Směru-SD a nástup OLaNO zachytily i průzkumy jiných agentur. Podle agentury Focus, která výsledky zveřejnila již ve čtvrtek, podpora Směru dosáhla 17 % a OLaNO 13,3 %. Agentura MVK, která na rozdíl od AKO a Focusu není členem slovenské asociace výzkumných agentur, naměřila Směru-SD popularitu až 21,6 % a hnutí OLaNO 12,3 %. Na třetím místě v sondáži AKO, který agentura uskutečnila tento týden na vlastní náklady mezi tisícovkou respondentů, skončila krajně pravicová strana Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) se ziskem 10,3 %. Koalice neparlamentních stran Progresivní Slovensko (PS)/Spolu by podle sondáže AKO získala 9,4 % hlasů rozhodnutých voličů. Tato koalice musí ve volbách obdržet alespoň sedm procent hlasů, aby se dostala do sněmovny. Pro strany, které kandidují samostatně, platí pětiprocentní limit. Slovenská policie obvinila Kisku kvůli jeho firmě. Špinavá politická kampaň, reagoval exprezident Až na pátém místě s podporou 8,9 % skončila nová strana Za lidi exprezidenta Andreje Kisky. Ve čtvrtek na internetu někdo zveřejnil nahrávku, na které jeden podnikatel nařkl Kisku z nekalého jednání při koupi pozemků. Exprezident označil nahrávku za zinscenovanou a ohlásil trestní oznámení. Zmíněný podnikatel, který se v reakci Kiskovi omluvil, jakož i další osoba z nahrávky mezitím médiím potvrdili, že video je autentické a že zaznamenalo jejich setkání ze závěru minulého roku. Křesla ve sněmovně by získala také dvě opoziční seskupení, a to hnutí Jsme rodina (7,2 %) a strana Svoboda a solidarita (6,1 %). Do sněmovny by se těsně dostalo neparlamentní Křesťanskodemokratické hnutí (5,3 %) a koaliční Slovenská národní strana (rovných pět procent). Blízko pětiprocentní hranice skončily v průzkumu vládní strana Most-Híd (4,7 %) a nová strana Dobrá volba (4,3 %).