Národní ostuda, říká o pokusech zvrátit volby spojenec Trumpa. Jeho příznivci využívají novou sociální síť

Washington/Praha Dosluhující prezident Donald Trump je neústupný a stále plánuje zvrácení voleb. Republikánská strana je opatrnější a jeho rétoriku nepřebírá, dokonce se objevuje kritika. Rozhodnout volby v prezidentův prospěch navzdory hlasům komise vylučují. Trumpovo tvrdé jádro nepolevilo a po blokaci na mainstreamových médiích našlo alternativu, kde kontrola příspěvků nehrozí.

Trump se pokouší napadnout výsledky voleb ve většině států, kde se korespondenční hlasy dopočítávaly delší dobu. Prezidentův tým právníků si zatím žádné úspěchy nepřipsal. Vše nasvědčuje tomu, že volby pohodlně vyhraje demokrat Joe Biden.

Analytici poukazují na scénář, jak by mohl Donald Trump zvrátit výsledek voleb. Za tři týdny, 14. prosince, se sejde Sbor volitelů, kteří potvrdí vítěze. Současná hlava státu se může pokoušet tlačit na republikány vedené volební komise, aby na schůzi vyslali jemu nakloněné volitele. Trump už provedl kroky tímto směrem, když si na jednání přizval podle Washington Post michiganské zákonodárce. Podle aktuálních zpráv však státní komise mediálně známé výsledky sčítání nebudou chtít rozporovat.



Senátor Mike Shirley a mluvčí michiganské Sněmovny reprezentantů v prohlášení podle amerického listu uvedli, že podporují legální cesty vyšetřování. Na druhou stranu potvrdili, že ten kandidát, který získá nejvíce volebních lístků, dostane i hlasy michiganských volitelů.



Republikány vedená komise v arizonském Maricopa County stvrdila důvěryhodnost součtu ve státě, jelikož nenalezla žádné důkazy o podvodu. V Pensylvánii komise prohlásila, že „volitelé jsou vybíráni pouze na základě hlasů lidu státu“. V Georgii, kde Donald Trump požaduje druhé přepočítání, potvrdil Brian Kemp, republikánský guvernér, Bidenovo vítězství.

VIDEO: Trapas Trumpova právníka. Místo volebního podvodu ‚odkryl‘ Giuliani jenom trik s vlastními vlasy

Hlasy vzdoru jsou slyšet i od dalších vlivných členů republikánské strany. Guvernér státu Maryland Larry Hogan podle Fox News prohlásil, že by prezident měl „přestat hrát golf a místo toho uznat prohru“. Tím poukazoval na to, že o víkendu se Donald Trump nezúčastnil summitu G20 o řešení pandemie a místo toho vyrazil na své golfové hřiště, jak informuje The Guardian.

Trumpův dlouholetý spojenec a bývalý guvernér New Jersey Chris Christie uvedl podle Washington Postu, že prezidentovy eskapády posledních týdnu jsou „národní ostudou“. Christie přitom pomáhal Trumpovi s přípravou na předvolební debaty. „Volby mají následky a my nemůžeme pokračovat v tom, že se chováme jakoby se nic nestalo,“ uvedl bývalý guvernér podle amerických novin.

Pensylvánský senátor Pat Toomey na adresu Trumpa pronesl, že prezident „vyplýtval všechny legální možnosti“ a vyzval ho k předání moci. Trump se proti němu vymezil v sobotu na Twitteru. Uvedl, že Toomey „není jeho přítelem“. Většinový postoj velké strany je nicméně podle New York Times strategická střední cesta - mlžení a čekání.

Konzervativní ráj svobody slova

Prezident Donald Trump se nevzdává v šíření nepodložených tvrzení o volebních podvodech navzdory tomu, že právní procesy drtivě prohrává a pociťuje i částečnou nevoli strany. Výroky šéfa Bílého domu a skupin jeho podporovatelů jsou na nejznámějších sociálních sítích, Facebooku a Twitteru, blokovány nebo označovány jako zavádějící.

Trumpovi příznivci se proto podle serveru Politico přesouvají na novou platformu – Parler. Skupiny zvané MAGA (Make America Great Again) čítají miliony členů. Podporovatelé šéfa republikánů zde neřízeně šíří konspirační teorie a neověřené informace. Na platformě zatím neplatí žádné restrikce, mimo to se ze sítě stal v podstatě kanál konzervativců.

„Síť přesně sedí Trumpovým nespokojeným příznivcům, jelikož jim nabízí nejbezpečnější místo ze všech,“ uvádí pro americké zpravodajství Politico Angelo Carusone, šéf skupiny Media Matter, která působení skupin na platformě zkoumá. „Je to perfektní, jelikož Parler zajišťuje místo bez omezení a je na něm zastoupení velké množství podobně smýšlejících lidí,“ dodává odborník.

Parler funguje od roku 2018 a od začátku se profiluje jako médium „svobody slova“ v kontrastu s Facebookem a Twitterem. Konzervativci kvůli problémům, které je provází na mainstreamových sítích, často přechází k alternativě.

Experti poukazují na nebezpečí, že se na síti vytváří monolitní komunita, která se může radikalizovat. „Vzájemně se utvrzující funkce těchto skupin na Parleru zintenzivní jejich extremismus. O tom není pochyb,“ shrnuje závěrem ředitel Carusone.