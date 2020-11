V odlehlých skalách Utahu našla posádka vrtulníku podivný předmět. Lesklý monolit vypadá jako ze sci-fi filmu

Začalo to jako běžný pracovní úkon. Minulou středu se zmocněnci Utahu vydali na misi, při které měli mapovat život zvířat ve skalnaté oblasti. Skupina z Oddělení veřejné bezpečnosti (DPS) manévrovala nad údolím ve vrtulníku a počítala divoké severoamerické ovce, které žijí ve skalním terénu, popisuje list The Guardian.

Najednou zpozorovali zvláštní předmět, který vypadal jako z Vesmírné odysey – třímetrový monolit z kovu pečlivě zapuštěný do země. Lesknoucí se sloup odrážel světla okolních skal zbarvených do červené. Posádce bylo jasné, že jde o cizorodý prvek.



„Je to ta nejpodivnější věc, na kterou jsem narazil za celé roky létání,“ komentoval nález pilot posádky Bret Hutchings. Neidentifikovaný objekt prý spatřil jiný člen posádky. „Jeden z biologů si toho všimnul, proletěli jsme přímo nad tím,“ popisuje událost pilot. Udivený biolog volal na posádku: „Je tam nějaká věc – tu musíme vidět!“, vypráví Hutchings. Tým proto přistál a šli se na místo podívat.

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'...@KSL5TV #KSLTV #Utah



Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS