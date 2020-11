Za záhadným monolitem v utahské poušti stojí možná známý sochař. Chtěl své dílo ukrýt, prozradil jeho syn

NEW YORK Je to hádanka opředená tajemstvím. Lidé po celém světě se dohadují, kde se uprostřed pouště ve státě Utah objevil podivný kovový monolit, který už začali vyhledávat turisté. Nyní se objevila spekulace, že objekt do pouště ukryl před lety již zesnulý sochař John McCracken, který měl velkou zálibu v žánru sciene fiction.

Monolit objevili státní zaměstnanci, kteří pouštní oblast ohledávali kvůli výskytu ovce tlustorohé. Podle nich není jasné, kdo do pouště masivní kus kovu odvezl a objevily se už mnohé spekulace od těch nejfantasknějších, až po velmi prozaické.



Někteří lidé totiž tvrdili, že kus kovu na Zemi přivezli mimozemšťané, fanoušci sci-fi zase oponovali, že se jedná o poctu filmu 2001: Vesmírná Odyssea. Zatím nejžhavější je ale verze, že by za monolitem mohl stát právě sochař John McCracken, který zemřel v roce 2011.

Sochař John McCracken vedle jednoho ze svých děl.

Galerie Davida Zwirnera, která umělcova díla vystavovala od roku 1997 a zastupuje jeho pozůstalost, uvedla, že monolit je „pravý McCracken“. Pokud by to ale byla pravda, upozorňuje deník The New York Times, sochař by dílo do pouště odvezl, aniž by o tom komukoliv řekl. Nyní se na umělecké scéně vedou debaty o tom, zda je příběh pravdivý, nebo ne.



McCrackenův syn Patrick pro NYT uvedl, že stále nemá nejmenší tušení, jak se monolit do pouště dostal. Vzpomněl si ale na jeden květnový večer v roce 2002. „Stáli jsme před domem a dívali se na hvězdy. A tehdy mi otec řekl, že by chtěl nechat jedno ze svých děl na vzdáleném místě, aby ho lidé objevili až po nějakém čase,“ vzpomíná McCracken mladší.

„Nemyslel jsem si, že to má být vtip. Naopak jsem si říkal, že je to něco, co nakonec udělá,“ vysvětlil sochařův syn. „Inspirovala ho představa mimozemských návštěvníků, kteří na Zemi zanechávají objekty podobné tomu, co sám vytvářel. Nález tohoto monolitu je v souladu s tím, jakou měl otec představu o umění,“ uvedl Patrick McCracken, který se živí jako fotograf v San Franciscu.



„Nebyl to žádný průměrný otec. Věřil na pokročile mimozemské rasy, které měly možnost navštěvovat Zemi. Podle otce mimozemšťani navštěvovali naši planetu velmi často a vůbec nebyli zlí,“ popsal McCracken mladší. „Otec věřil, že sem létají, aby pomohli lidstvu překonat období evoluce, kdy spolu všichni jen navzájem bojujeme,“ dodal.



Podle McCrackenových přátel Eda Ruschy a Jamese Haywarda, kteří jsou rovněž považováni za prestižní umělce, ale celá situace kolem monolitu na jejich zesnulého přítele vůbec nesedí. „Nemyslím si, že tam tu sochu odvezl John. Není mu vůbec podobné, chovat se jako takový srandista, podvodníček,“ uvedl Ruscha. „Monolit v poušti? To je tak univerzální, že to mohl být kdokoliv. Líbí se mi představa, že tam ten objekt umístil někdo jen tak ze srandy,“ uvedl Ruscha.