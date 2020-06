Násilníci z Pamplony dostali další tresty za sexuální obtěžování

Córdoba (Španělsko) Čtyři z pěti Španělů, kteří v roce 2016 v Pamploně společně znásilnili osmnáctiletou dívku a odpykávají si za to už patnáctileté tresty, byli ve čtvrtek odsouzeni za další sexuální delikt z téhož roku. Informovala o tom místní média.

Případ z Pamplony vyvolal ve Španělsku masové demonstrace v roce 2018 poté, co byli tito muži odsouzeni k nižším trestům jen za sexuální zneužití, a ne znásilnění. Kvůli této kauze vláda navrhla reformu trestního zákoníku.



Případ skupiny, která si na sociální síti v minulosti říkala La Manada (Smečka) a která si oba delikty nahrávala na video, vyvolal ve Španělsku řadu velkých demonstrací proti násilí na ženách. I na čtvrteční večer svolala do Córdoby skupina žen protest pod názvem „Bez spravedlnosti není rovnosti“, protože čtvrteční rozsudek považují za „hanebný a nedostatečný“. Demonstrace se koná od 20:30 hodin a účastníci mají dodržovat dvoumetrovou bezpečnou vzdálenost kvůli pandemii covidu-19.

Čtvrteční verdikt se týká události, která se stala dva měsíce před znásilněním dívky v Pamploně při tamních populárních slavnostech svátku svatého Fermína. Čtyři ve čtvrtek odsouzení, z nichž jeden byl tehdy policista a jeden voják, 1. května 2016 nabídli mladé dívce, že ji svezou domů. Dívku, která byla opilá a ne úplně při vědomí, během cesty nepatřičně osahávali a líbali, což si nahrávali na video.

Video násilníci posléze sdíleli na dvou chatech s asi třemi desítkami lidí, z nichž někteří ho obdivně komentovali. „Jaká zručnost - jednou rukou řídit a druhou osahávat vzadu kozy,“ citoval jeden z komentářů ve čtvrtek deník El Periódico. Podle něj si dívka až druhý den uvědomila, co se stalo, měla totiž roztrhané šaty a modřiny.

Soudce ve čtvrtek uznal, že muži se dopustili „činu nepochybně sexuálního charakteru“ a že čin se stal „bez vůle a souhlasu oběti“. Podle soudce ale nejsou dostatečné důkazy o použití násilí či zastrašování, a proto vynesl tresty jen za sexuální zneužití.

Nejvyšší trest - tři roky vězení za narušení soukromí a rok a půl za sexuální zneužití - dostal lídr skupiny José Ángel Prenda, který vzal u soudu na sebe zodpovědnost za natočení videa i za jeho zveřejnění. Ostatní podle něj o zveřejnění nevěděli. Bývalý policista Alfonso Cabezuelo, bývalý voják Manuel Guerrero a kadeřník Jesús Escudero dostali tresty rok a čtyři měsíce za narušení soukromí a rok a půl za sexuální zneužití.

Znásilnění v Pamploně se pětice mužů, jimž je dnes mezi 30 až 33 lety, dopustila v červenci 2016, kde na tamních slavnostech společně znásilnili tehdy osmnáctiletou dívku a čin si natočili na video mobilním telefonem. Oblastní soud v Pamploně je v dubnu 2018 odsoudil k devíti letům vězení za sexuální zneužití, ač prokuratura žádala téměř 23 let za znásilnění. Soud neuznal, že šlo o znásilnění, protože se podle něj neprokázalo fyzické násilí ani vyhrožování. Loni v červnu jim nejvyšší soud tresty zvýšil, čtyřem na 15 let a pátému přidal dva roky navíc za to, že oběti ukradl mobilní telefon a zastrašoval ji při tom.