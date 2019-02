NATO: Pokud padne smlouva o raketách, nerozmístíme v Evropě pozemní nukleární střely

BRUSEL Severoatlantická aliance bude na konec dohody o likvidaci raket krátkého a středního doletu (INF) reagovat přiměřeným způsobem tak, aby bylo dál zajištěno odstrašení případných útočníků i obrana členských zemí bloku. Novinářům to v úterý řekl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg před středečním a čtvrtečním jednáním ministrů obrany aliance, kteří budou v Bruselu rokovat právě o tom, jak na novou bezpečnostní situaci zareagovat.

Stoltenberg přitom vyloučil, že by aliance plánovala rozmístit v Evropě nové pozemní jaderné střely.

NATO zároveň vyzvalo Ruskou federaci, aby udělala odpovědné rozhodnutí a ve zbývajícím čase se vrátila k plnění podmínek dohody INF. Spojené státy - s plnou podporou ostatních zemí NATO - na počátku února oznámily, že spustily půlroční proces svého odstoupení od smlouvy z roku 1987, protože Moskva porušuje její podmínky. Rusko obvinění odmítá a reagovalo oznámením, že smlouvu vypovídá též.

Stoltenberg v úterý před novináři zopakoval názor NATO, že Rusko porušuje pravidla dohody, zakazující celou jednu kategorii zbraní, tedy raket a střel o doletu 500 až 5000 kilometrů. „Rusko dál vyvíjí a rozmísťuje několik praporů střel SSC-8 (střely s plochou druhou letu v Rusku označované jako Novator 9M729) přes snahy USA a ostatních spojenců, kteří řadu let vybízejí Rusko k návratu k podmínkám smlouvy,“ uvedl Stoltenberg.

Jako snahu zamlžit situaci odmítl také tvrzení Moskvy, která nyní žádá likvidaci některých amerických zbrojních systémů, podle ní neodpovídajících podmínkám INF. „Jen se snaží odvrátit pozornost od skutečného problému. Skutečným problémem je, že Rusko rozmisťuje v Evropě nové střely schopné nést jaderné hlavice. Dělají to už několik let ve zjevném rozporu s pravidly smlouvy,“ prohlásil šéf NATO. „Nové americké střely v Evropě nejsou, je ale v Evropě čím dál více ruských střel. To je důvod, proč je nyní smlouva ve vážném ohrožení,“ zdůraznil.



NATO se však zároveň připravuje na svět bez INF a ministři obrany budou ve středu probírat právě to, jak se přichystat na respektivu většího počtu ruských střel. „Nebudu spekulovat o tom, o jaké kroky půjde. Ale rád bych řekl toto: budou koordinované, přiměřené a obranné. Nezamýšlíme v Evropě rozmísťovat nové pozemní jaderné střely,“ prohlásil Stoltenberg. Aliance má podle něj dál zájem na smysluplné kontrole zbrojení a nešíření jaderných zbraní, nechce nové závody ve zbrojení.