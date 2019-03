Nebalancujte na kolejích do tábora smrti a nefoťte se u toho, prosí osvětimské muzeum turisty

Varšava Muzeum v bývalém nacistickém koncentračním táboře v Osvětimi požádalo návštěvníky, aby přestali pózovat na kolejích vedoucích do někdejšího vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Výzvy si povšimla mimo jiné britská stanice BBC, která připomněla, že nacisté v Osvětimi zavraždili skoro milion Židů a desítky tisíc dalších lidí, hlavně Poláků.

„Pamatujte, že jste na místě, kde zabili více než milion lidí. Mějte úctu k jejich památce. Jsou lepší místa, kde se dá naučit chodit po kladině, než na místě symbolizujícím deportace statisíců lidí k vyhlazení,“ uvedlo muzeum na twitteru. Zde také zveřejnilo snímky pózujících turistů, pokoušejících se udržet rovnováhu na kolejích před objektivy fotoaparátů a mobilů.



„Je to velice důležité upozornění, naše fotografické návyky se vymkly kontrole,“ odvětila v reakci na výzvu muzea Francesca, která se do Osvětimi možná v létě podívá - a, jak ujistila, pravidla pro fotografování bude respektovat, vždyť „bez historické paměti nejsme nic“.



„Nechápu, proč lidé používají Osvětim jako pozadí a pořizují si záběry, jak se smějí na místě, kde - jak vědí - zavraždili tisíce nevinných lidí,“ shodla se Moran Blytheová.

When you come to @AuschwitzMuseum remember you are at the site where over 1 million people were killed. Respect their memory. There are better places to learn how to walk on a balance beam than the site which symbolizes deportation of hundreds of thousands to their deaths. pic.twitter.com/TxJk9FgxWl