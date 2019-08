Nejdůležitějším úkolem je příprava země na brexit bez dohody, vzkázal Johnson podřízeným

LONDÝN Britský premiér Boris Johnson dopisem informoval všechny vládní zaměstnance, že jejich nejdůležitějším úkolem je příprava země na brexit bez dohody. Uvedli to v pátek reportéři televize Sky News a deníku Financial Times. Vládním poradcům a zaměstnancům premiérovy kanceláře bylo také podle médií oznámeno, že do konce října, tedy do data odchodu z Evropské unie, si nemohou brát dovolenou.

„Velmi bych preferoval odejít s dohodou, s takovou, která musí zrušit antidemokratickou irskou pojistku, která má pro naši zemi nepřijatelné důsledky. Ale jsem si vědom toho, že k tomu nemusí dojít. Proto bude mou nejvyšší prioritou, abychom se naléhavě a rychle připravovali na možnost vystoupení bez dohody, a bude to také nejvyšší priorita pro státní správu,“ citují novináři sdělení adresované vládním úředníkům. Premiér dodává, že vláda musí jasně vysvětlit, jaké kroky mají jednotlivci a firmy učinit, a jak je v tomto podpoří.



Johnson před nástupem do premiérské funkce i po něm sliboval, že přípravy na brexit bez dohody o rozluce výrazně vystupňuje. Také ale nedávno řekl, že pravděpodobnost této varianty odchodu z EU je „milion ku jedné“ a že intenzivní příprava na tento scénář přiměje zbytek unie přistoupit na požadavky Londýna ohledně podoby brexitové dohody. Před týdnem britská vláda oznámila, že zvyšuje o 2,1 miliardy liber (58,5 miliardy Kč) rozpočet na přípravy, čímž se celkový objem vyčleněných prostředků dostal na 6,3 miliardy liber.

EU v posledních měsících rovněž přijala řadu krizových opatření a hlásí, že na brexit bez dohody bude připravena. Připouští jisté negativní důsledky pro své občany, v Británii by ale podle Bruselu byly dopady citelnější. Unijní lídři by rovněž preferovali brexit na základě sjednaných podmínek, zásahy do stávající brexitové dohody ale odmítají.

Británie tak podle Sky News směřuje k říjnovému odchodu bez dohody, který by zároveň mohl znamenat pád Johnsonovy vlády. Velmi živé spekulace o brzkém konání předčasných voleb znovu přiživilo rozhodnutí zrušit do konce října dovolenou ministerským poradcům, o kterém informoval list The Guardian.

„Zvláštním poradcům přišel ve čtvrtek večer e-mail od předního Johnsonova poradce Edwarda Listera, který zmiňuje ‚určitý zmatek kolem vybírání dovolené‘, a hlásí, že nikdo by si ji neměl do 31. října brát,“ uvádí deník. Nové nařízení podle The Guardian rozčílilo mnohé příjemce, kteří říkají, že vládní personál je vyčerpaný a navíc jej v září a říjnu čeká nebývalé množství práce.