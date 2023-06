Německo opatrně našlapuje okolo Číny. O Tchaj-wanu se nemluví, Peking je podle strategie rivalem i partnerem

Takhle to vypadalo, když se kancléř a premiér potkali v Číně. foto: ČTK

Poprvé po pětileté přestávce začnou v úterý v Berlíně německo-čínské vládní konzultace. Kvůli tomu se tam vypravil čínský premiér Li Čchiang. Pro něj jde zároveň o první zahraniční cestu od chvíle, co letos v březnu usedl do čela vlády. Z Německa se v průběhu týdne přesune dál do Francie.