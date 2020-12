Německo je na očkování připraveno, centra čekají už jen na vakcínu

Berlín Německo má prakticky hotovou síť zhruba 440 vakcinačních center, má připravené plány masové imunizace, najímá personál a připravuje pozvánky pro nejohroženější skupiny obyvatel. Jediné, co chybí, je vakcína proti koronaviru, která by mohla být dostupná ještě do konce roku.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), která v Evropské unii preparát vyvinutý německou společností BioNTech ve spolupráci s mezinárodní farmaceutickou společností Pfizer posuzuje, by mohla souhlas vydat k 23. prosinci. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn předpokládá, že do konce nadcházejícího léta se dobrovolně nechá očkovat 60 procent obyvatel 83milionového Německa.

EMA dosud jako termín možného schválení udávala 29. prosinec, nyní Spahn nevylučuje 23. prosinec. Německá média si kladou otázku, zda postup EMA není příliš pomalý. Poukazují přitom na to, že látka byla vytvořena v Německu a že BioNTech při vývoji úzce spolupracoval s Institutem Paula Ehrlicha (PEI), který v zemi působí jako regulátor v oblasti očkovacích látek. Očkování zatím nouzově schválily úřady v Británii a USA, kde už vakcinace začala.

To, že Německo se pro nouzový schvalovací proces nerozhodlo a že s certifikací postupuje společně s ostatními unijními zeměmi, je vnímáno jako solidární, politické a také bezpečnostní rozhodnutí. Na druhou stranu to ale znamená odklad dlouho očekávané vakcinace v době, kdy jen v Německu denně umírají stovky lidí s covidem-19.



Nouzové schválení vakcíny opakovaně požaduje Sdružení německých nemocnic (DKG). „Evropa by se rovněž měla pokusit o nouzovou certifikaci,“ řekl v úterý šéf DKG Gerald Gass. „Pak bychom mohli ještě před Vánocemi vyslat do domovů pro seniory očkovací týmy,“ dodal. Spahn takové řešení odmítá a zdůrazňuje, že Německo se s dalšími unijními státy dohodlo na společné evropské cestě. „Ale ano, mělo by to být rychlejší,“ uznává.

Termín schválení se Berlín zřejmě snaží uspíšit. „Naším cílem je, aby schválení bylo ještě před Vánocemi a my mohli ještě letos začít očkovat, a to i v Německu,“ řekl Spahn. Doposud se ale němečtí politici veřejně do schvalovacího procesu nevměšovali a tvrdili, že to není politická, ale medicínská záležitost, která je proto plně v rukách odborníků.

Jakmile bude očkování schváleno, může podle center vakcinace začít v řádu hodin. Spahn ale hovoří o dvou až čtyřech dnech, které budou potřeba pro kontrolu šarží vakcín a distribuci látky.

Jako první dostanou pozvánky senioři a zdravotníci. U starších lidí je největší riziko vážného průběhu nemoci a zdravotníci jsou koronaviru vystaveni nejvíce. Upřednostňování vybraných skupin bude zpočátku nezbytné, neboť nebude dostatek vakcíny a cílem je co nejrychleji ochránit ohrožené. Spahn uvádí, že v prvním čtvrtletí roku 2021 by Německo mohlo mít k dispozici až 13 milionů dávek BioNTechu, zhruba třetinu v lednu. Pokud budou schváleny i další vakcíny, třeba od společností AstraZeneca či Johnson & Johnson, bude dostupnost očkování větší.

Spahn v pondělním rozhovoru s televizí ZDF prohlásil, že do konce léta by mohlo být naočkováno až 60 procent německé populace. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že pro účinný boj s pandemií je nutné dosáhnout proočkovanosti mezi 60 až 70 procenty.

Dosažení mety 60 procent očkovaných znamená, že vakcínu si v 83milionovém Německu musí nechat aplikovat 50 milionů lidí, což v případě nutného přeočkování po zhruba třech týdnech znamená zajistit 100 milionů dávek. Německá média i politici proto hovoří o největší logistické výzvě v dějinách spolkové republiky. Nutné je připravit nejen seznamy očkovaných a očkovací centra, ale také zajistit distribuci, ostrahu či zdravotnický personál.

Jedním z pilířů přerozdělování vakcín bude armáda, která by jako centrální sklad mohla podle magazínu Der Spiegel poskytnout své zařízení v dolnosaském Quakenbrücku. Zda tomu tak skutečně bude, jasné není. Armáda ale potvrdila, že žádost od ministerstva zdravotnictví obdržela a že je připravena.

Na distribuci se budou podílet i soukromé dopravní společnosti. Dolní Sasko již sdělilo, že bude spolupracovat s DHL, stejný zájem má i Sasko-Anhaltsko či Bádensko-Württembersko.

Jednou z neznámých v celém soukolí imunizace Německa zůstávají náklady. Jisté je, že budou vysoké, přesné částky ale zatím nejsou známé. Vakcína bude placena ze spolkového rozpočtu, potřebné příslušenství včetně injekcí a provoz očkovacích center budou hradit spolkové země a na honorářích pro očkovací personál se budou podílet zdravotní pojišťovny. Jen Berlín chod svých šesti očkovacích center odhaduje pro prvních pět měsíců na 200 milionů eur (5,3 miliardy korun).