Německo zřejmě čeká zpřísnění karantény, ve hře je i omezení volného pohybu

Berlín Německá kancléřka Angela Merkelová se snaží přesvědčit spolkové země, aby kvůli boji s pandemií covidu-19 omezily volný pohyb obyvatel. Podle informací magazínu Der Spiegel ale takový návrh země odmítají. Média nicméně uvádějí, že na úterním jednání se Merkelová s premiéry spolkových zemí zřejmě dohodne na zpřísnění stávajících karanténních podmínek.

Německo ke karanténě přistoupilo od počátku listopadu, od 16. prosince pak její podmínky ještě více zpřísnilo, neboť se zemi nedaří šíření infekce zpomalit. Uzavřeny byly obchody, které neprodávají zboží denní potřeby, a také školy a školky. Současná omezení byla stanovena do 10. ledna, úterní jednání Merkelové s premiéry je ale prodlouží nejméně do 31. ledna.



Ve hře je nejen prodloužení karantény, ale také její další zpřísnění. Spolkové země se sice odmítavě staví k omezení volného pohybu, ale jsou vstřícné vůči dalšímu omezení kontaktů. V současné době jsou v Německu povolena soukromá setkání maximálně pět lidí ze dvou různých domácností bez započítání dětí. Nově by ale mohl na návštěvu pouze jeden člověk z jiné domácnosti.



Otázka omezení pohybu obyvatel je v Německu citlivé téma. Prozatím se k němu uchýlilo pouze Sasko, které je co do počtu nových případů na 100 000 obyvatel za sedmidenní období nejpostiženější německou zemí. Sasko za povolený okruh pohybu stanovilo vzdálenost 15 kilometrů od bydliště.

Podobně uvažoval o omezení volného pohybu i durynský premiér Bodo Ramelow, jehož země patří rovněž k nejpostiženějším. Ramelowův plán ale kritizují i členové jeho zemské vlády.

Der Spiegel uvedl, že Merkelová by souhlasila s omezením pohybu v těch regionech, které vykazují více než stovku nových případů na 100 000 obyvatel za sedm dní. To by se týkalo většiny Německa, které podle Institutu Roberta Kocha (RKI) vykazuje v průměru necelých 135 nových případů na 100 000 obyvatel za sedm dní. U Saska pak tato hodnota činí takřka 300 nových případů na 100 000 obyvatel za sedm dní.

O omezení pohybu ale nemůže podobně jako o karanténních omezeních rozhodnout sama spolková vláda, neboť tato problematika je v pravomoci spolkových zemí, které mají vysokou míru autonomie.