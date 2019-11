Německý europoslanec přejmenoval bruselský sál EP na Štrasburk. Satirou upozorňuje na zbytečné stěhování

Brusel Německý europoslanec a youtuber Nico Semsrott po svém vyřešil problém, který dlouhá léta trápí mnoho jeho kolegů i dalších evropských politiků. Bavič a performer, který letos uspěl ve volbách do Evropského parlamentu (EP), tento týden přejmenoval jednací sál bruselské budovy europarlamentu na Štrasburk. Bude to podle něj stačit k tomu, aby poslanci přestali každý měsíc cestovat mezi dvěma sídly EP.

„Je to stupidní tradice, která trvá už 60 let. Je to drahé, škodí to životnímu prostředí, je to nesmyslné a ponižující,“ komentoval cestování mezi belgickou metropolí a francouzským městem třiatřicetiletý člen německé satirické strany Strana (Die Partei).



Semsrott zveřejnil video, na němž křtí bruselský plenární sál lahví šampaňského. Prosté přejmenování může podle něj pomoci vyřešit letitý problém díky vágní formulaci definující v unijních smlouvách sídlo EP. Smlouva „nespecifikuje, zda jde o Štrasburk ve Francii nebo Strasbourg (v kandadské provinicii) Sasketchewan, nebo jestli je to vůbec město“, napsal Semsrott v dopise předsedovi EP Davidu Sassolimu.

Zatím není jasné, zda na podnět šéf parlamentu zareaguje a zda se jím někdy budou poslanci zabývat.

Semsrott, který na parlamentní jednání dochází zásadně v mikině s kapucí, oživil dění mezi poslanci už několikrát. Před červencovým hlasováním o budoucí šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové se například polepil cedulkami odkazujícími ke skandálu na německém ministerstvu obrany, které vedla.

Při zářijovém slyšení navrženého místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče, který bude mít na starosti mimo jiné prognostiku, se pro změnu zeptal, co bude mít (Semsrott) ten den k večeři a jak dopadne komise za pět let.