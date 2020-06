Německý ústavní soud dal za pravdu opoziční AfD. Ministr ji neměl veřejně kritizovat

BERLÍN Německá protimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD) v pondělí vyhrála právní spor se spolkovým ministrem vnitra Horstem Seehoferem. Německý ústavní soud konstatoval, že klíčový člen vlády kancléřky Angely Merkelové porušil zásadu, že státní instituce mají ve svých oficiálních stanoviscích zachovat neutralitu.

Soudci došli k závěru, že ministr měl právo se takto vyjádřit, nicméně porušil právo největší německé opoziční strany na rovnost šancí v politické soutěži.



Předmětem sporu byl Seehoferův rozhovor ze září 2018, v němž ostře slovně napadl AfD a který následně vyšel na stránkách ministerstva vnitra. „Staví se proti tomuto státu. Mohou tisíckrát říkat, že jsou demokraté,“ prohlásil ministr doslova. Seehofer se tehdy opřel do AfD kvůli tomu, že její řečníci na půdě Spolkového sněmu ve svých vystoupeních napadali německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

Alternativě pro Německo svého času vadilo, že Steinmeier kdysi na facebooku podpořil koncert levicově-punkové skupiny „Feine Sahne Fischfilet“ pořádaný v rámci boje proti rasismu. Kapela vystoupila v září 2018 v saském Chemnitzu (Saské Kamenici), pouze několik dní poté, co ve městě došlo k násilným střetům policie s odpůrci migrace. Město bylo tehdy zmítáno několikadenními nepokoji kvůli zabití německého státního občana, z čehož byl usvědčen 24letý uprchlík ze Sýrie. Soud ho za to poslal loni v srpnu na devět a půl roku do vězení.

Punková skupina pocházející ze severovýchodního Německa má kontroverzní pověst, neboť ve svých starších textech vyzývala k násilí vůči policii. Kvůli tomu ji jednu dobu sledoval Úřad na ochranu ústavy pro podezření z podpory levicového radikalismu.

„Není možné přijít do Spolkového sněmu, postavit se tam jako na jarmarku a sepsout spolkového prezidenta. To je vysoce nebezpečné, protože to rozvrací stát,“ prohlásil Seehofer ve zmíněném rozhovoru. Později se hájil tím, že neudělal nic jiného, než že se veřejně zastal hlavy státu, což prý musí být dovoleno.

AfD v reakci na to podala na ministra žalobu kvůli tomu, že přepis rozhovoru vyšel na ministerských stránkách. Ústavní soudci jí teď dali zapravdu. „Přípustnost zveřejňování stanovisek spolkové vlády končí tam, kde začíná reklama namířená proti jednotlivcům nebo stranám konkurujícím v rámci politické soutěže,“ uvedl v rozsudku šéf ústavního soudu Andreas Voßkuhle.

Pro německého ministra vnitra nebude mít rozsudek žádný konkrétní dopad. Ministerstvo kritizovaný rozhovor ze svých stránek již dávno stáhlo. Zástupci Alternativy pro Německo označili verdikt ústavních soudců za důležitý příspěvek pro „politickou hygienu“ v zemi.