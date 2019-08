‚Hra, která se zvrtla.‘ Počet úmrtí během škrcení při sexu bezprecedentně roste

Londýn Během poslední dekády se abnormálně zvýšil počet žen. které zemřely během sexu. Jejich partneři následně čelí obvinění buď z vraždy, nebo ze zabití. Jejich obrana obvykle spočívá v tom, že tvrdí, že šlo o „sexuální hru, která se zvrtla“. Nedostatek kyslíku jako sexuální stimulant není novinkou, ale jak se stalo škrcení něčím „normálním“?

Každé dva týdny jen ve Velké Británii uškrtí partner jednu dívku, tvrdí hnutí Women’s Aid. Zároveň se také jedná o jeden z nejpravidelnějších druhů domácího násilí, bez smrtelných následků. Ke rdoušení se pak přidává i znásilnění či „loupeže“, jejichž obětmi jsou v domácnostech z obrovské většiny ženy, píše The Guardian.

Jan Wynne-Jonesová přišla v listopadu roku 2009 o tehdy pětadvacetiletou dceru Vicky. Doteď nikdo, kromě jejího tehdejšího novomanžela přesně neví, co se stalo. Jediné, co se ví s určitostí je, že ji její manžel Michael Roberts uškrtil.

Vicky si Robertse vzala pouhých pět měsíců před osudnou událostí, ale vztah s ním měla zhruba čtyři roky. Její rodiče a tři sourozenci ho považovali za součást rodiny. Podle Wynne-Jonesová nevyznačoval Roberts žádné známky násilnosti a nevybavuje si ani žádné „varovné signály“. Přesto však svou manželku uškrtil.

U soudu se později bránil tím, že šlo o sexuální hrátky, které se strašným způsobem zvrhly. Roberts tvrdil, že si myslel, že si jeho žena dělá srandu, když spadla na zem a nehýbala se. Údajně ho totiž předtím vyzývala, aby ji „škrtil silněji“. Poté jen čekal, až se zvedne, udělá „baf“ a oba se společně zasmějí. Když zjistil, že je Vicky po smrti, seděl prý v koutě a brečel.

„Věděla jsem, že to není pravda, ale netroufla jsem si moc protestovat,“ říká Vickyina matka Jan. „Tři dny jsme museli sedět a poslouchat ho, jak tu historku opakuje. Říkala jsem si ‚Copak jsi toho neudělal už dost?‘. Jenže tu noc tam byli jen dva lidé a porota mohla slyšet jen jednu verzi příběhu. To je věc, která nejde změnit,“ pokrčila rameny Wynne-Jonesová.

„Naštěstí“ pro ni a celou Vickyinu rodinu promluvily důkazy. Tak například podle pitevní zprávy nemohla být uškrcena šňůrou od županu, jak Roberts tvrdil. A i síla, kterou svou ženu rdousil, byla podle odborníků nepřiměřená pro sexuální hrátky. Její manžel následně nezavolal záchranku a tělo partnerky schoval v garáži. V jeho telefonu pak policisté našli důkazy o aférách, které měl nejméně se třemi ženami a také objevili dopis, v němž Vicky psala, že přišla na některé z manželových nevěr. Dopis byl datován k osudnému víkendu.



Michael Roberts byl shledán vinným z vraždy a odsouzen na sedmnáct let za mřížemi. Nikdy neřekl, co se doopravdy stalo, pořád si stál za svou verzí. „Vzal nám Vicky, vzal všechny její volby, možnosti a budoucnost... a potom i její důstojnost,“ uvádí Vickyina sestra Lindsey. „A i když byla jeho verze soudem vyvrácena, lidé už o ní budou navždy vědět.“

Nárůst o 90 procent a inspirace v pornu

Dalších případů je mnoho. Mnoho z nich však končí obviněním ze zabití z nedbalosti a nikoliv z vraždy. Hned měsíc po Vickyině se v Birminghamu objevilo tělo dívky Michaelle, kterou její partner uškrtil vodítkem pro psa. U soudu pak použil stejnou obhajobu. Šlo prý o sexuální hru, která se zvrhla. O necelé další dva měsíce později zabil během pohlavního styku Daniel Lancaster pětadvacetiletou Annu Banksovou. Podle něj si jeho partnerka „užívala při sexu škrcení“. Dostal čtyři roky za mřížemi.

„Je to prezentováno jako momentální ztráta kontroly, jako afekt. Na každé úrovni tento problém u nás (ve Velké Británii) minimalizují,“ uvádí Susan Edwardsová, advokátka a profesorka práva. „Škrcení často nenechává žádné stopy a smrtelné případy často končí menšími tresty. Už po chvíli může během škrcení nastat srdeční zástava, která je následně považována za příčinu smrti,“ dodává.



Milionář John Brodhurst tímto způsobem usmrtil svou šestadvacetiletou partnerku. U soudu opět použil obhajobu s „nepovedenými sexuálními hrátkami“. Nakonec dostal pouhé čtyři roky, a to i přesto, že žena měla na těle 40 různých zranění, včetně těch vnitřních.

Fiona Mackanzieová z hnutí We Can’t Consent to This (S tím nemůžeme souhlasit) uvedla, že se určitě nejednalo o odedinělý případ. „Tato obhajoba zcela jistě není ojedinělá, právě naopak. I díky tomu se z násilného sexu stalo něco běžného. Setkala jsem se se spoustou žen, jež byly naprosto vyděšené po schůzce, kterou si domluvily přes Tinder. Při následném sexu je totiž muži začali zničehonic škrtit,“ říká Mackanzieová. „Dívky pak mají pocit, že když této praktice nevyhoví, budou je partneři považovat za nudné,“ dodala.

Proč je vlastně rdoušení populární během pohlavního styku? Jedná se o takzvanou erotickou asfyxii, tedy praktiku, kdy se partner nedostatkem kyslíku výrazně více vzruší a lépe pak prožívá samotný akt i následný orgasmus. Nejedná se o nějakou novotu, případy jsou známé už ze 17. století. Vždy se ovšem jednalo především o mužskou záležitost. Ačkoliv se v historii objevily i případy, kdy během sexuálních hrátek zemřeli i muži (mluví se například o herci z filmů Kill Bill Davidu Carradinovi), naprostá většina obětí jsou ženy.



I vzhledem k tomu, že není tato praktika explicitně zanesená v zákonech, dochází k tomu, že muži pak odchází od soudu s nižšími tresty ve formě zabití z nedbalosti. V nedávných případech byly usmrceny dvě dívky ve věku 20 respektive 16 let, které byly v době smrti obě opilé. Jejich partneři je během sexu zabili jen několik hodin poté, co je poznali. Muž, který zabil první dívku dostal šest let, za smrt nezletilé pak druhý dostal trest ve výši dvanácti let za mřížemi.

Už před dvaceti lety ukázala studie, že potřeba násilného sexu a v tomto případě škrcení velice často spojená s tím, co muži vidí v pornografických snímcích. Ženy zase škrcení podle feministické myslitelky a generální ředitelky společnosti Culture Reframed Gail Dinesové považují za normální kvůli článkům v ženských magazínech. Zároveň se podle ní škrcení bere jako číslo jedna mezi sexuálními praktikami na webech s pornem. „Ženy se na porno koukají, aby viděly, co muži chtějí, a první, co vidí, je škrcení,“ vysvětluje.

Erika Lustová, jedna z mála režisérek pornografických filmů souhlasí s tím, že scény, v nichž se ženy dusí, začaly pornu dominovat. „Fackování, dušení, hluboký orální sex či plivání se staly alfou a omegou každé pornografické scény a to ani nemusí být sado-maso kontextu,“ říká. „Prezentují se jako normální sexuální praktiky, ačkoliv se v podstatě jedná o úchylky.“

Podle Lustové také za podobné úchylky může i nedostatečná sexuální výchova mladých lidí. „Kluci pak chodí pro rady na internet a může se stát, že první, co uvidí, bude hardcore porno,“ vysvětluje režisérka. „Může se u nich vytvořit představa, že prostě v sexu musí být tvrdí a nároční a že ponižování je standardní praktikou.“ Chyba může být i ve špatné komunikaci.

The Guardian uvádí případ rozhovoru s mladým mužem, který uvedl, že svou přítelkyni při sexu škrtí pravidelně, protože „se jí to líbí“. Později se však redakci ozval s tím, že o celé věci s partnerkou mluvil a zjistil, že se jí tato praktika nelíbí. „Jenže si myslela, že se to líbí mně. Jenže mně taky ne, já si zase myslel, že se líbí jí a proto jsem to dělal.“

Podle studie vzrostl počet případů úmrtí žen během pohlavního styku až o 90 procent. Z toho dvě třetiny zahrnují škrcení. Kvůli nedostatečně nastavenému právnímu systému však muži odcházejí s nízkými tresty a to někdy i v případech, kdy všechny důkazy svědčí, že o nehodu skutečně nešlo.