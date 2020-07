Američtí celníci zabavili neobvyklou zásilku z Číny. Třináct tun vlasů zřejmě bylo od ujgurských žen

New York/Praha Neobvyklý pohled se naskytl zaměstnancům amerického Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP). Zabavili totiž třináctitunovou zásilku lidských vlasů. Ta je podle tamních médií zřejmě produktem nucené práce v Číně a dalším příkladem nelidského chování vůči Ujgurům, příslušníkům turkické, muslimské menšiny obývající oblast Sin-ťiang na severozápadě Číny.

Zásilku vlasů od čínské společnosti Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd. s odhadovanou hodnotou přes 800 tisíc dolarů celníci zadrželi v přístavu v New Yorku. Důvodem bylo podle amerických médií závažné podezření. Vlasy totiž měli Číňané násilně odebírat v pracovním táboře ujgurským ženám, které mívají dlouhé vlasy jako součást své kultury.



„Výroba tohoto zboží představuje velmi závažné porušení lidských práv a cílem příkazu k zadržení je vyslat jasný a přímý signál všem subjektům usilujícím o obchod se Spojenými státy, že nedovolené a nelidské praktiky nebudou při dodávkách v USA tolerovány,“ uvedla Brenda Smithová z CBP.

Již zmiňovaná společnost přitom není jedinou, která se ocitla pod drobnohledem celníků. Další je firma Hetian Haolin Hair Accessories. Není náhodou, že obě společnosti exportují ze Sin-ťiangu, kde žijí právě Ujgurové. Podle lidskoprávních organizací čínská vláda Ujgury pod záminkou boje proti terorismu drží v takzvaných převýchovných či pracovních táborech. Tam je Číňané mají šikanovat a nutit k otrocké práci, nařčení však Peking dlouhodobě odmítá.

Čína každý rok vyváží produkty na vlasy či paruky v hodnotě zhruba 6 miliard dolarů. Podle webové stránky Statista představují USA přibližně 42 procent celkového čínského vývozu, což je nejvíce ze všech zemí na světě.