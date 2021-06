Neočkovaným Čechům bude ke vstupu na Slovensko stačit test, nebudou podstupovat karanténu

Bratislava Obyvatelé Česka se při cestě na Slovensko od příštího týdne vyhnou karanténě také v případě, že budou mít u sebe negativní výsledek testu na koronavirus. Změnou takzvaného cestovatelského semaforu o tom ve středu rozhodla slovenská vláda, vyplývá z vyjádření premiéra Eduarda Hegera.

V platnosti by mělo dál zůstat stávající pravidlo, že karanténa nebo test na koronavirus nebudou povinné pro lidi očkované proti nemoci covid-19, kteří v období dvou týdnů před vstupem na Slovensko pobývali pouze v zemích z takzvaného zeleného seznamu, kam je zařazeno i Česko.

Podle Hegera Slovensko bude uznávat PCR test na koronavirus, který nebude starší 72 hodin, platnost antigenních testů bude 24 hodin.

Ke zmíněnému uvolnění podmínek cestování na Slovensko, které se bude vztahovat i na turisty z některých dalších států, Bratislava přistoupila krátce před zahájením letní turistické sezóny. Před vypuknutím koronavirové krize byli Češi nejpočetnější zahraniční klientelou hotelů a dalších ubytovacích zařízení na Slovensku.

Ještě v pondělí Heger obhajoval dosavadní opatrný přístup Slovenska k podmínkám pro vstup do země v souvislosti s koronavirovou nákazou. Reagoval tím na vyjádření českého premiéra Andreje Babiše, který ho požádal o uznávání českých testů na nemoc covid-19.

Bližší podmínky pro cestování na Slovensko stanoví úřad hlavního hygienika v příslušné vyhlášce.

V současnosti Slovensko po příjezdu ze zahraničí až na výjimky vyžaduje od cestujících elektronickou registraci a také nástup do karantény. Tu lze po příjezdu z ČR a z dalších asi čtyř desítek zemí s příznivou epidemickou situací ukončit obdržením negativního výsledku testu na koronavirus. Karanténu nemusejí absolvovat například lidé očkování proti covidu-19, dále ti, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid-19 a ani děti a mladí lidé do 18 let, pokud v posledních dvou týdnech před vstupem na Slovensko pobývali pouze ve zmíněných „zelených“ zemích. Výjimku z karantény mají i pracovníci v některých profesích, studenti a lidé, kteří přes hranice pravidelně dojíždějí za prací.