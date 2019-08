Neschopnost, nebo škrty? Londýn děsí útoky nožem, staly se politickým tématem

Londýn/Praha Nárůst smrtících útoků nožem v Londýně v poslední době se stal předmětem politického boje mezi starostou Sadiqem Khanem a novopečeným premiérem Borisem Johnsonem. Khan se brání tím, že má nedostatek policistů a praxe prevence kriminality je bezzubá.

V roce 2018 přišlo o život při útocích nožem v britské metropoli 132 osob a letošní rok tuto zlověstnou statistiku pravděpodobně ještě překoná. Policie je v boji s brutálními útoky jen málo úspěšná a tlak na labouristického starostu Sadiqa Khana, který se ujal funkce v květnu 2016, roste.

V posledních týdnech celá záležitost dostala nový impulz. Zasloužil se o něj čerstvě dosazený konzervativní premiér Boris Johnson a má k tomu dobré argumenty: byl to právě on, kdo před Khanem zastával pozici londýnského starosty (2008 až 2016). A současný růst zločinnosti využil k útoku na soka, s nímž má dlouhodobě špatné vztahy.

„Je to tragédie, že v ulicích našeho hlavního města bylo zmařeno tolik mladých životů. Ještě více mě ale rozčiluje, že starosta Londýna nejenže není schopen se problému postavit čelem, ale ani neumí přijmout zodpovědnost (...) Sadiq Khan z růstu zločinnosti viní všechny a všechno, jen ne sebe,“ napsal Johnson nedávno v deníku The Telegraph. Nezapomněl se též pochválit za to, že v době jeho starostování kriminalita v Londýně klesala, zatímco nyní je tomu – přinejmenším v případě útoků noži – naopak.

Starosta se bránil tím, že policie je podfinancovaná. „Neustanu v tlaku na vládu, aby pochopila, že rozpočtové škrty mají své důsledky,“ řekl Khan.

Podle Cressidy Dickové, šéfky londýnské metropolitní policie, tvoří velkou část útočníků i obětí mladí muži, za vraždami často stojí násilí mezi jednotlivými gangy a nezřídka jsou za problémy i drogy. Někdy se ale oběťmi stanou i nevinní lidé. Mapa incidentů přitom ukazuje, že vražedné násilí je poměrně rovnoměrně rozvrstvené po širším centru britské metropole – nelze tedy říci, že by k útokům docházelo jen v nějakých „vyloučených lokalitách“.

Chceme více policistů

Oficiální statistické zdroje dávají Johnsonovi za pravdu: počet „útoků nožem či jiným ostrým předmětem“ se v době, kdy byl Johnson starostou, skutečně snížil asi o třetinu. V posledních třech letech se ale tento typ kriminality vrátil na původní úroveň a počet vražd narostl ještě více.

Sophie Lindenová, současná místostarostka zodpovědná za kriminalitu, ale Khana podpořila a upozornila na to, že skutečnost je složitější. „Byl to právě pan Johnson, kdo zastavil investice do policejního sboru a omezil praxi osobních prohlídek,“ uvedla Lindenová. Dodala také, že počet policistů vzhledem k počtu obyvatel se v Londýně od roku 2010 snížil o 20 procent.

Spor se vede v současnosti také o „osobní prohlídky“. Ve Spojeném království je totiž trestné mít u sebe na veřejném místě nůž, a to i skrytě. V minulosti policie ve snaze předejít kriminalitě ve vytipovaných lokalitách často prováděla osobní prohlídky u lidí, u nichž měla podezření, že u sebe mohou mít bodnou zbraň. Po obviněních z toho, že se policisté až příliš často zaměřují na nebělošské obyvatelstvo, se však od této praxe zhusta upustilo.