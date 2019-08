Hlavní město Indonésie se má přesunout na Borneo. Jakarta se pozvolna potápí

Jakarta/Praha Indonéský prezident Joko Widodo v pondělí na tiskové konferenci oficiálně oznámil stěhování hlavního města z přelidněné a znečištěné Jakarty na indonéskou část ostrova Borneo. Dosavadní administrativní centrum státu, město Jakarta ležící na severu ostrova Jáva, se totiž pozvolně potápí. Ročně klesá o několik centimetrů.

Widodo podle agentury Reuters uvedl, že zahájení plánování přesunu města bylo urgentní, a to i přesto, že fyzicky k tomu nedojde dříve než v roce 2024. Widodo rovněž řekl, že Jakarta i Jáva jsou přetíženy. Z 260 milionové populace žije na tomto indonéském ostrově 54 % obyvatel Indonésie.

Nové hlavní město zatím nemá jméno. Mělo by se rozkládat v provincii Východní Kalimantan, blízko města Samarinda a přístavu Balikpapan, důležitého pro námořní přepravu uhlí a ropy.

„Je to strategická lokace v centru Indonésie, blízko rostoucí městské oblasti,“ řekl Widodo. Odhaduje se, že změna bude stát 466 bilionů rupií, v přepočtu asi 763 miliard korun. Částka zahrnuje výdaje na nové vládní budovy a byty pro asi 1,5 milionu státních zaměstnanců. Z 19 % by tyto náklady měla pokrýt státní pokladna. Zbytek peněz přiteče ze soukromého sektoru a investic, uvádí Reuters.

Prezident stěhování administrativního centra země na Borneo, které se indonésky nazývá Kalimantan, schválil už letos v dubnu. Ještě ho musí schválit parlament. Podle ministra pro plánování Bambanga Brodjonegora by měly nákupy pozemků začít v roce 2020. Podle dřívějších prohlášení vlády by přesun mohl trvat až deset let.

Ve východokalimantanském regionu, v němž žije kolem 16 milionů lidí, se nachází deštné pralesy. Obývají je ohrožení orangutani, medvěd malajský nebo opice kahau nosatý. Ochránci přírody se tak obávají, že výstavba nového města by mohla ohrozit tamní flóru a faunu.

Jakartské problémy

Jakarta je jedno z nejhustěji obydlených měst na Zemi. Kromě více než 10 milionů obyvatel žije v aglomeraci dalších 20 milionů lidí. Jakarta klesá v průměru o jeden až 15 centimetrů za rok. Podle BBC se už téměř polovina města nachází pod hladinou moře.

Důvodem poklesu je nestabilní bažinaté podloží, na kterém se Jakarta rozkládá. Proces urychlují také místní obyvatelé, kteří používají podzemní vodu. Metropole se potýká i s opakovanými ničivými záplavami, k nimž podle expertů přispívá odlesňování kopců nad městem, chaotické plánování výstavby a odpadky, jež ucpávají vodní toky.

Dalším problémem je doprava. Podle průzkumu z roku 2016 je to dopravně nejpřetíženější metropole na světě. To je i důvod, proč musí tamní ministři vždy na schůzky jezdit s celými policejními konvoji – jinak by nebyli schopni se na schůzku dostat včas.

O zbudování nové metropole se v Indonésii vede debata už několik desetiletí. Podobné stěhování v minulosti uskutečnila například sousední Malajsie, ale i Brazílie, Nigérie či Kazachstán.