Očkování od veterináře nebo zubaře? Francie je chce zapojit do kampaně proti covidu

Paříž Francie chce do celostátní očkovací kampaně proti covidu-19 nově zapojit také zubaře a veterináře, kteří na to podle ní mají dostatečnou kvalifikaci. Jejich zapojení doporučil francouzský zdravotnický úřad HAS. Už nyní ve Francii za jistých podmínek mohou očkovat lékárníci a porodní asistentky.

Francie utahuje šrouby. V Paříži a dalších 15 departemenech začne od pátku čtyřtýdenní uzávěra Zařazením nových skupin přibude 252 tisíc odborníků, kteří budou moci aplikovat vakcíny. Od soboty se mohou k očkování dostavit ve Francii všichni občané nad 70 let.

HAS dělí pracovníky ve zdravotnictví do dvou skupin. Jedna z nich může očkovat přímo ve svých ordinacích nebo pracovištích, druhá, podstatně větší skupina, může očkovat jen ve veřejných očkovacích centrech. Větší míru samostatnosti mají lékárníci a zubaři. Ve vakcinačních centrech mohou po zaškolení působit také například laboranti z biologických nebo radiologických pracovišť, studenti medicíny a příbuzných oborů nebo veterináři. Ministr zdravotnictví Olivier Véran však přiznal, že za pomalostí očkovací kampaně je zejména zpoždění v dodávkách přípravků a nikoliv nedostatek zdravotníků, píše list Le Monde.