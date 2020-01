Krvavé avokádo? O ‚zelené zlato‘ za miliardy dolarů bojují mexické kartely, terorizují místní farmáře

Uruapan Mexiko je největším producentem avokád na světě. Světová poptávka po ‚zeleném zlatu‘ ovšem zemi přináší kromě zisku i mnoho problémů, včetně deforestace a krvavých bojů o kontrolu zemědělské produkce, informuje deník The Guardian. Stávají se ze z populárních plodů nové ‚krvavé diamanty‘?

Na mostní konstrukci ve městě Uruapan na jihu Mexika visí 19 zmrzačených těl. Jsou to oběti místního gangu, který ovšem neobchoduje s drogami, ale s avokády, popisuje The Gaurdian.

Právě ze státu Michoacán, v němž se Uruapan nachází, pochází většina mexické produkce avokád - za minulý rok zde prodej populárního zeleného plodu vygeneroval 2,4 miliardy dolarů. V oblasti nyní operuje přes 12 kriminálních skupin, které terorizují místní farmáře.

Dětská práce a únosy

Ačkoli nárůst popularity avokáda přinesl místním farmářům vyšší zisky, přispěl také k rostoucímu násilí a organizovanému zločinu. Podle analytiků se z mexického avokáda stala cenná komodita, o kterou spolu místní kartely krvavě zápasí.

Vydírání a korupce doprovází celý proces produkce. Kvůli rozšiřování polí pro pěstování avokáda dochází k ilegálnímu kácení lesů a rychlost deforestace se neustále zvyšuje. Gangy nutí farmáře jim přenechat svá pole, popřípadě kácí v chráněných lesích. Podle americké analýzy se ke sklizni ‚zeleného zlata‘ často využívá dětská práce a v boji o kontrolu produkce jsou únosy a vraždy na denním pořádku.

Mexické kartely se zaměřily na avokáda i kvůli tvrdšímu přístupu vlády k ilegálnímu obchodu s drogami. Vzhledem k nárůstu aktivity kriminálních organizací začali mexičtí farmáři dokonce organizovat vlastní ozbrojené skupiny na svou obranu. Gangy kromě avokád obchodují i s dalším ovocem, jako jsou limetky či jahody.

Zelenohnědé plody se v poslední době staly populárními i díky svému složení, které je bohaté na oleje a minerální látky. Většina mexického vývozu avokád míří do Spojených států a poptávka po ovoci nedávno vystřelila i v Číně. Průměrný Evropan pak za rok sní jedno kilo avokád, přičemž největším evropským odběratelem je Francie.

Bojkotovat avokáda ale zřejmě není ideální řešení. Jejich produkce živí tisíce mexických rodin a pokud by poptávka klesla, zemědělci by zřejmě byli vystaveni ještě intenzivnějšímu tlaku a násilí ze strany kartelů. Místo toho by kupující měli vyvinout nátlak na firmy, které avokáda kupují a dováží na světové trhy. Vzhledem k rozsáhlému vlivu gangů, proti nimž jsou slabé mexické instituce neschopné zasáhnout, je ovšem těžké kontrolovat, zda plody pochází z legální produkce, či nikoliv.

V Mexiku je vysoká kriminální aktivita stále jedním z největších problémů. Za minulý rok bylo průměrně zavražděno 127 lidí za den.