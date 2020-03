ON-LINE: Pevninská Čína ohlásila dalších 30 obětí koronaviru, Jižní Korea má 196 nových případů

PEKING Pevninská Čína ve čtvrtek zaznamenala 143 případů nákazy novým typem koronaviru a 30 úmrtí nakažených s dosavadní bilancí 80 552 případů infekce a 3042 obětí. V to oznámily čínské zdravotnické úřady, napsala agentura Reuters. Jižní Korea oznámila 196 nových případů nákazy novým typem koronaviru a sedm dalších obětí.

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, tak ve čtvrtek počet nově nakažených vzrostl nevýrazně více než za středu, kdy bylo ohlášeno 139 případů. Naopak počet obětí byl ve čtvrtek ve srovnání se středečními 31 nižší.



Devětadvacet úmrtí zaznamenaných ve čtvrtek připadá na provincii Chu-pej, která je považována za ohnisko nákazy. Chu-pej za čtvrtek vykázala 126 nových případů nákazy. Celkem zde nemoci COVID-19 dosud podlehlo 2931 lidí.

O zvýšení počtu nakažených informovalo i jihokorejské Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí. Dosavadní bilance koronaviru v Jižní Koreji činí 6284 případů a 42 mrtvých.



V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit. Naprostá většina nakažených je z města Tegu a okolí. Jihokorejský prezident Mun Če-in vyhlásil rychle se šířící nákaze válku.

Soul ostře protestoval proti opatřením, která oznámil japonský premiér Šinzó Abe. Ti, co přicestují do Japonska z Jižní Koreje, musí podstoupit dvoutýdenní karanténu. Od soboty pak lidé z těch oblastí Jižní Koreje, které jsou obzvlášť sužované nákazou, do země vycházejícího slunce nemohou. Soul tento krok považuje za „nepřiměřený a politováníhodný“.