Ve věku 103 let se stařence z Wu-chanu podařilo porazit koronavirus. Léčila se pouze 6 dnů

Praha Číňance Kuang-fen Čangové je úctyhodných 103 let a žije v čínském Wu-chanu. Jako mnoho lidí zde i ona se nakazila rychle se šířící nákazou nového koronaviru. Ačkoliv svým věkem zdaleka spadá do nejrizikovější skupiny obyvatel, kterou infekce usmrcuje, dokázala se stařenka uzdravit a stala se tak nejstarší ženou na světě, která porazila tuto novou zákeřnou nemoc.

Poprvé byla stařenka vyšetřena 1. března v nemocnici Li-jüan spadající pod prestižní lékařskou fakultu Tchung-ťi, informoval místní deník Chutian Metropolis Daily. Dle webové verze britského bulvárního deníku The Daily Mail, který cituje taktéž Chutian Metropolis Daily, byla Číňanka ve velmi vážném stavu a jen stěží komunikovala s lékaři poté, co byla dopravena do nemocnice.

Více než století stará žena se však zvládla téměř zázračně uzdravit, informoval server The Independent. Dle doktora Cenga Jü-lana - doktora, jenž se o pacientku staral - došlo k zotavení tak rychle proto, že žena neměla žádné jiné zdravotní problémy, které by její kondici přitěžovaly. „Kromě chronického zánětu průdušek, který je pro starší lidi typický, netrpěla ničím,“ sdělil doktor místním novinářům.

Dle zdravotní sestry Čen-chuej Liaové, byla stařence poskytnuta 24hodinová péče. Mimo jiné podstupovala i výživovou terapii. „Babička Kuang-fen milovala komplimenty od personálu,“ uvedla sestřička. „Pokaždé, když jsem jí řekla, že jí to moc sluší, usmála se na mě a přikyvovala hlavou.“ Pečovatelky se prý střídaly, aby měly možnost krmit lžící právě ji.

Rekordmanka na dvakrát

Seniorka ke všemu zvládla nemoc COVID-19 porazit v rekordním čase. Čangová si v nemocnici ve Wu-chanu, v původním čínském epicentru nákazy, podstupovala léčbu pouhých 6 dnů, než se opět uzdravila a mohla být přesunuta domů.

Když se s ní 10. března doktoři loučili, zdravotnický personál s ní natočil si s krátké video, na kterém je vidět radost zdravotníků ze zachráněného lidského života.

Jen několik dnů před Čangovou se také ve Wu-chanu uzdravil muž, kterému bylo 101 let. Ten v nemocnici podstupoval léčbu zhruba týden.

V tuto chvíli je v Číně podle tamního úřadu zdravotnictví 81 074 nakažených, 3214 obyvatel nákaze již podlehlo, ale 69 614 se již také vyléčilo. Dle informací ČTK hlásila Čína ve středu 18. března pouze 13 nových potvrzených případů infekce koronavirem a 11 nových obětí viru. Všechny oběti byly z provincie Chu-pej, 10 z nich přímo z původního epicentra ve Wu-chanu. Jedenácti milionové město je pod karanténou od konce ledna.

Příběhy Čangové a ostatních dokazují, že i stařší lidé, na které koronavirová nákaza dopadá mnohem tvrdším způsobem a ohrožuje je na životě, se mohou bez větších potíží vyléčit a dodává tak naději milionům seniorů po celém světě.