Jeden z nejlepších ruských historiků měl zavraždit studentku, její hlavu našla policie v jeho bytě

Historik a profesor na petrohradské univerzitě byl ruskou agenturou Interfax identifikován jako Oleg Sokolov. Podle svého právníka Alexandera Počujeva už se k vraždě čtyřiadvacetileté studentky Anastasie Ješčenkové přiznal. Dívka byla podle informací z médií jeho milenkou a Sokolov ji prý zabil omylem poté, co se pohádali.

Podle serveru Daily Mail byl Sokolov krátce hospitalizován kvůli podchlazení, to měl utrpět v ledové vodě. V batohu, který měl v sobotu ráno u sebe se našly dvě ženské paže uříznuté nad loktem a střelná zbraň. Podle svého právníka byl Sokolov v době činu i krátce po něm buď pod vlivem omamných látek, nebo se „dočasně zbláznil“. Advokát to uvedl pro Rádio Svobodná Evropa.

