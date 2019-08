Po šesti dnech našli záchranáři tělo jednoho z hledaných jeskyňářů. Pátrání pokračuje

Krakov Polští záchranáři ve čtvrtek večer našli tělo jednoho ze dvou speleologů, kteří minulý víkend uvázli ve Velké sněžné jeskyni v Tatrách. Informovala o tom tatranská horská záchranná služba (TOPR).

„V jeskyni jsme našli prvního ze speleologů, je mrtvý,“ uvedla horská služba.



Minulý čtvrtek do největší a nejhlubší jeskyně v Polsku vešla šestice jeskyňářů. Dva z nich ale v podzemí uvázli poté, co stoupla hladina vody. Od soboty je hledaly desítky záchranářů. Do pátrací akce, která pokračuje, se doposud zapojilo asi 50 lidí, včetně hasičů, napsal internetový portál gazeta.pl. Aby se dostali i do špatně přístupných míst, používali i výbušniny.

Velká sněžná jeskyně, která se nachází nedaleko hranice se Slovenskem, měří na délku téměř 24 kilometrů a dosahuje hloubky více než 800 metrů. Široké veřejnosti přístupná není, chodit do ní mohou pouze průzkumníci a lidé se speciálním povolením. Na mnoha místech jsou jen úzké a křivolaké průlezy.