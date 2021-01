Trump skončil opuštěný a naštvaný. Jaké jsou jeho plány na poslední dny v Bílém domě?

Washington/Praha První funkční období dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa končí nezvykle. Šéf Bílého domu je pod palbou kritiky kvůli útoku na Kapitol. Opouští ho straničtí spojenci, ale i obchodní partneři. V obavách ze soudních procesů by se mohl pokusit udělit milost sám sobě a svým nejbližším, což ovšem zatím odmítá. Očekává se jeho poselství, středeční inauguraci svého rivala bude bojkotovat.

Donald Trump minulý týden vyzval k mírovému předání moci. Předcházelo tomu však dlouhodobé zpochybňování legitimity volebního procesu. Listopadové volby podle zdrojů amerického zpravodajství CNN prezident stále považuje za „podvod“.

Trumpova rétorika gradovala a nakonec dav příznivců po jeho projevu 6. ledna, v den, kdy měl Kongres potvrdit volební vítězství demokrata Joea Bidena, zaútočil na Kapitol. Končící hlava státu kvůli tomu nyní čelí druhé ústavní žalobě. K předání moci dojde ve středu, tři hodiny potom bude Senát hlasovat o impeachmentu. Co má do té doby Donald Trump v plánu?

Poslední rozloučení?

Tradicí amerických prezidentů je, že v den inaugurace svého nástupce pronesou řeč k národu. To, zda na zvyklost naváže i Donald Trump, jasné není. Podle serveru CNN prezidentův tým zařídil na středu televizní vystoupení. Zatím nicméně neavizoval, čeho se bude týkat.

Podle zpravodajství NPR News se Trump inaugurace soka Joe Bidena nezúčastní. Ve středu ráno plánuje opustit Washington a pravděpodobně se odebere do svého resortu Mar-a-Lago na Floridě. Stane se tak prvním prezidentem po více než 150 letech, který bude inauguraci svého nástupce bojkotovat.

Donald Trump se od pohromy v Kapitolu, při které zemřelo pět lidí, drží v izolaci. Na veřejnosti se objevil naposledy před týdnem, kdy se byl podívat na nedokončenou zeď mezi Spojenými sáty a Mexikem v Texasu. S novináři mluví zřídkakdy. O důvodech se dá pouze spekulovat. „Čím více by mluvil, tím více by přiléval olej do ohně,“ komentovala prezidentovo mlčení redaktorka CNN Maggie Habermanová. „To je částečně i důvod, proč o něm neslyšíme, jeho poradci se obávají toho, co by mohl v rozhovorech prohlásit,“ dodává novinářka.

Milost od Trumpa pro Trumpa

Prezidentova kancelář uvádí v plánech na následující týden, že Trump bude „celé dny pracovat“. Tři anonymní zdroje z Bílého domu nicméně zpravodajům CNN sdělily, že končící politik plánuje udělit okolo stovky milostí. Média spekulují o tom, že by prezident mohl získat kromě dvojitého impeachmentu další historický primát - omilostnit sám sebe.

Možnost trestního stíhání Trumpa a jeho okolí se údajně otevírá v souvislosti s útokem na Kapitol. Právní experti se neshodují, zda by prezidentovo omilostnění sebe sama u soudů prošlo. Analytici navíc poukazují na to, že tento krok je nepravděpodobný vzhledem k tlakům republikánových spolupracovníků. Prezidentovi poradci ho podle CNN vyzývají, aby nikomu, kdo je spojen s útokem na Kapitol, milost neudělil. Neměl by podle nich omilostnit ani sám sebe, jelikož by tím přiznal vinu.

Milost by mohl dále končící šéf Bílého domu dát rodině a blízkým poradcům, například dříve trestně stíhanému Stephenu Bannonovi či právníkovi Rudolphu Giulianimu, který čelí vyšetřování. „Pro Trumpa je všechno obchod,“ řekl CNN anonymní zdroj z Bílého domu. „(Trump) rád dělá laskavosti lidem, kteří se mu hodí,“ dodal. Seznam udělených milostí by tak mohl být, podobně jako v minulosti, zatížen Trumpovými osobními zájmy, jak informoval server Lidovky.cz

Osamělý a naštvaný prezident

Poslední dny v Bílém domě tráví Donald Trump v osamění. Prezident přišel o svůj oblíbený komunikační kanál – profil na sociální síti Twitter. Mimo to se online platformy plní invektivy od jeho vlastních příznivců, jak popsal server Huff Post.

Od Trumpa se odvrátila dokonce i značná část republikánské strany včetně viceprezidenta Mika Pence či šéfa Senátu Mitche McConnela. Deset kongresmanů hlasovalo pro impeachment, několik jeho kolegů rezignovalo. Americká Golfová organizace PGA podle informací zpravodajství US News zrušila turnaje na Trumpových hřištích, další významné firmy rozvázaly obchodní styky s jeho společností. Většina světa končícího prezidenta považuje za spoluviníka útoku na Kapitol.

Interní zdroje podle agentury Reuters tvrdí, že prezident je po prohraných volbách, neúspěšných soudních tahanicích a útoku na Kapitol značně frustrovaný. „Všichni se snaží dělat vše proto, abychom to nějakým způsobem přečkali, než Biden převezme moc,“ sdělil Reuters anonymní pracovník Bílého domu.

Donald Trump se ve středu vrátí k občanskému životu. Kudy jeho cesty povedou, zůstává nejasné. Odkaz svého působení v Bílém domě či budoucí plány možná přinese jeho poslední televizní vystoupení z pozice prezidenta Spojených států amerických.