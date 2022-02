Kdo je Osman Kavala? Poštval kurdskou menšinu proti Erdoganovi, ve vězení je bez soudu

„Osman Kavala je uvězněn 1574 dní,“ hlásá video na twitterovém profilu What Did Kavala Do? (Co udělal Kavala?). Správci účtu, za nímž stojí skupina umělců v čele se známým turecko-německým režisérem Fatihem Akinem, počítají Kavalův čas za mřížemi neúnavně každý den. A právě dnes proběhlo další slyšení před soudem v Istanbulu. Opět bez výsledku.