Otroctví, vlci, sex a drogy. Američané nevolili jen prezidenta, hlasovali i v referendech

PRAHA Prezidentské volby se rozhodly některé americké státy využít k referendům o nejrůznějších otázkách. Hlasovalo se například o změně názvu celého státu či vlajky, vysazení vlků zpět do volné přírody či zrušení otroctví jako formy trestu.

Volba amerického prezidenta tradičně přitáhne k urnám největší počty voličů, představitelům jednotlivých států USA se tak hodí ke sledované události „přihodit“ ještě vlastní vnitrostání otázky. Po celých Spojených státech se během volební noci odehrálo na 120 státních referend či poradních hlasování. Hned čtyřiadvacet z nich se nějakým způsobem týkalo daní. Na paškál ale přišla i mnohem neobvyklejší témata.

Ve Spojených státech zrušili otroctví v prosinci roku 1865, ve státech Nebraska a Utah ale v textu ústavy vydrželo dodnes. „V tomto státě by nemělo být žádného otroctví, s vyjímkou trestu za zločin, ze kterého byl obviněný usvědčen,“ zní zhruba dotyčná pasáž v ústavě Nebrasky. Téměř totožnou formulaci obsahuje také ústava Utahu. Občané obou států dostali možnost tuto zmínku o otroctví ze znění svého nejvyššího právního dokumentu vypustit. A přesně to udělali, přesvědčivým výsledkem citovaný odstavec vyškrtli.



Vlk (ilustrační foto)

Ve státě Colorado občané rozhodovali o vysazení vlků zpět do volné přírody Skalistých hor. V případě vítězství návrhu pod číslem 114 by coloradské úřady dostaly uloženo vypracovat plán na umělý návrat vlků v západní části státu do roku 2023. Výsledky ještě nad středečním ránem naznačovaly, že psovité šelmy mají v Coloradu skutečně nakročeno ke „comebacku“ poté, co z oblasti zmizeli okolo roku 1940.

Zelenou mohla dostat v řadě amerických států také marihuana. V Arizoně, Montaně a Jižní Dakotě na toto téma hlasovali voliči v referendu, politici v New Jersey se o tom chtěli formou lidového hlasování s občany pouze nezávazně poradit. Předběžné výsledky napověděly, že rekreační úžívání marihuany se podívá do ústavy Jižní Dakoty už do dubna 2022. V Arizoně oproti tomu mířili na upravení pravidel obchodování s touto lehkou drogou. Zcela zlegalizovat se marihuanu občané rozhodli v New Jersey, kde ji nyní může užívat, pěstovat a prodávat kdokoliv starší osmnácti let.

Halucinogení houby v Oregonu

Ještě o kousek dál zašli v Oregonu, kde se hlasovalo o zlegalizování hub, které produkují halucinogen psylocibin. Pokud návrh projde, mohli by licencovaní prodejci psylocibinové houby prodávat osobám starším 21 let. Oregon by se tím stal prvním státem, který by požívaní „magických houbiček“ povolil, byť pouze pod dohledem odborníka.

S negativní odezvou se setkal návrh v nejmenším americkém státě Rhode Island, který počítal se změnou oficiálního názvu státu. Ten totiž ve své celé podobě zní „Stát Rhode Island a plantáže Providence“. Právě poslední dvě slova si navrhovatelé hlasování přáli z názvu vypustit. Jenže nepochodili; návrh byl přesvědčivou většinou smeten ze stolu.

Čerstvě bývalá vlajka Mississippi, ještě s konfederačním křížem.

Změnit svou identitu se pokusili také v jižním státě Mississippi, tentokrát šlo o vlajku. Ta současná v sobě obsahuje emblém otrokářské Konfederace, která prohrála americkou občanskou válku. Základnu tvořil právě americký jih, kde jsou problémy s rasismem dodnes nejvýraznější. Změnu prosadil guvernér Mississippi Tate Reeves už v červenci, občané jeho státu nyní hlasovali o novém návrhu. Ten drtivě prošel a stát pojmenovaný po jedné z nejdelších amerických řek tak má novou vlajku.

Populárním tématem v posledních letech je v americké politice gender. V Utahu během prezidentské volební noci rozhodovali také o tom, zda má znění jejich ústavy přejít do kompletně genderově neutrálního jazyka. Návrh předložený senátorkou za Utah Deidrou Hendersonovou neměl problém projít, když získal pohodlnou nadpoloviční většinu. Hendersovonové vadilo, že v textu ústavy Utahu se hovořilo vysloveně jen o mužích.

Genderová otázka se týkala také hlasování v Nevadě, kde se rozhodovalo o manželských svazcích. Dodnes bylo manželství v ústavě Nevady definováno jako svazek muže a ženy, což chtěli navrhovatelé změnit. Podle návrhu by však náboženské instituce měly stále právo sezdání stejnopohlavních párů v praxi odmítat.

Kalifornie, která tradici referend rozjela ve velkém měřítku ještě v minulém století, si pro své občany připravila dvě referenda týkající se volebního práva. V jednom z nich Kaliforňané rozhodovali, zda v tzv. „primárkách“, v nichž se vybírají kandidáti jednotlivých stran na prezidenta, budou moci volit sedmnáctileté děti, kterým už v den prezidentských voleb bude osmnáct let. Druhé referendum mohlo dát možnost volit odsouzeným v podmínce, což v Kalifornii zatím nešlo.

Ve čtyřapůlmilionové Louisianě s přehledem vyhrál návrh, který zakazuje do ústavy státu zařadit jakoukoliv garanci práva na potrat. Ve státě Washington se zase rozhodovalo o povinných hodinách sexuální výchovy na školách, ze kterých se studenti mohou vykroutit pouze omluvenkou od rodičů.

V Utahu, který volební noc využil hned k sedmi referendům, se jeho občané rozhodli ústavně ochránit své právo na lov a rybaření. „Je to tu ve státě tradice. Je to něco, co chceme předat našim dětem. Popravdě si nemyslím, že je lov či rybaření nějak ohroženo. Zákon jsme přijali s výhledem do budoucna,“ hájil návrh jeden z jeho autorů, člen sněmovny Utahy Casey Snider.