Pandemii nanovo rozdmýchal fotbal. Nejvyšší nárůst případů Británie registruje u mladých fanoušků

LONDÝN/PAŘÍŽ/PRAHA „Fotbal míří domů“, zní oblíbený popěvek anglických fotbalových fanoušků. Pokud by ale někdo byl škodolibý, mohl by ho změnit na „covid míří domů“. Anglie sice nakonec evropský fotbalový šampionát nevyhrála, zato jí rapidním tempem stoupají přírůstky koronaviru.

Už týden v kuse Británie registruje přes 30 tisíc pozitivně testovaných denně, drtivou většinou se jedná o vysoce nakažlivou variantu delta. Bude-li tato trajektorie pokračovat, mohlo by dle odhadů brzy plnit tamní nemocnice až pět tisíc nových pacientů denně.



Podle části expertů k opětovnému rychlému šíření viru přispěl právě fotbal. Euro 2020 se totiž hrálo hned na dvou britských stadionech a semifinále i finále ve Wembley navštívilo přes 60 tisíc fanoušků.

„Mladí příznivci fotbalu, převážně mužského pohlaví, jsou přesně tou demografickou skupinou, u níž nyní registrujeme nejvyšší nárůst případů,“ řekl agentuře Reuters Denis Kinane, imunolog testovací společnosti Cignpost Diagnostics. Mladí muži podle něj nákazu posléze šíří ve svých rodinách.

S podobným problémem se potýkají i další evropské země – zejména ty, které se probojovaly až do závěrečné fáze Eura. Ve Španělsku od začátku července denní přírůstek dvakrát přesáhl 20 tisíc. V Itálii zase vzbuzují rozpaky bouřlivé oslavy v ulicích Říma a ostatních měst. Jižané se totiž rozhodli přivítat své novopečené šampiony, jak se patří. Na úrodnou půdu nepadly ani výzvy k nasazení roušek při zpěvu oslavných písní.

I přesto je dosud jedinou zemí, která sáhla k opětovnému zpřísnění covidových opatření, Francie. „Když teď nezasáhneme, počty případů a čísla z nemocnic porostou,“ uvedl v úterý prezident Emmanuel Macron. Británie naopak trvá na dalším rozvolňování deltě navzdory.

„Díky společným obětem Britů a ochranné zdi našeho očkovacího programu jsme učinili výrazný posun,“ uvedl v úterý britský ministr zdravotnictví Sajid Javid. „Pevně věříme, že je ten správný čas na to, abychom naši zemi dostali blíž k normálnímu životu,“ dodal.

Pravda, britský premiér se snaží tlumit nadšení národa varovným tónem svých projevů. „Nemohu to už říci hlasitěji a důrazněji, tato pandemie není u konce,“ řekl ministerský předseda na včerejší tiskové konferenci.

I přesto však již Britové překřtili 19. červenec, kdy dojde ke zrušení většiny zbývajících restrikcí, na „den svobody“. Mimo jiné totiž přestane platit povinnost nosit roušky na veřejných místech, a to včetně uzavřených prostor a hromadné dopravy.

Vláda také plánuje zrušit povinnost karantény pro navrátilce z evropských zemí. To by v praxi mohlo znamenat návrat „normálních“ prázdnin – běžnou součástí britského léta je totiž výjezd do letních bytů v Řecku, Španělsku či Portugalsku. Všechny tři jmenované země jsou však dosud na obávaném „jantarovém“ seznamu, který kromě dvou negativních testů na koronavirus vyžaduje po příjezdu desetidenní pobyt v jednom ze státem určených „karanténních“ hotelů.

V portugalských šlépějích

Otázkou však zůstává, jak dlouho hranice zůstanou otevřené na evropské straně. Naposledy, když Britové mohli cestovat, z toho totiž byla nová vlna pandemie právě v Portugalsku. Není jistě náhoda, že i tehdy to kritikové přičítali fotbalu. V Portu se totiž v květnu hrálo finále Ligy mistrů za účasti hned dvou anglických týmů – londýnské Chelsea a Manchesteru City. Na samotný stadion se sice dostalo „jen“ 16,5 tisíce fanoušků, další tisíce však zaplavily místní bary a hospody s vidinou bujarého fotbalového zážitku.

To nakonec odpovídá tomu, co o fotbalových zápasech tvrdí Světová zdravotnická organizace (WHO). Podle jejích expertů totiž problém nemusí spočívat primárně na ochozech stadionů, ale především v barech a pubech, kde fanoušci sledují zápasy na obrazovkách. Pravděpodobnost bližšího kontaktu je tam ještě vyšší, navíc se často jedná o nedostatečně větrané prostory.

Přední londýnská univerzita Imperial College zase nedávno publikovala studii, podle které mají mladé ženy až o 30 procent menší šanci, že se nakazí covidem kvůli rozdílnému společenskému chování. Jeho součástí je i menší inklinace k fotbalu a vášnivému podporování svých týmů na stadionech i u televizních obrazovek.

Galský kohout couvá

Země, kam se Britové jen tak nedostanou, je Francie. Prezident Emmanuel Macron totiž v úterním televizním projevu oznámil, že se znovu zpřísní covidová opatření – a to i přesto, že situace je tam o poznání méně vážná než v Británii nebo u sousedních Španělů.

Francie zároveň přistoupí na mnohem tvrdší přístup ve své očkovací kampani. Například vakcinace ve zdravotnictví bude povinná – kdo si ji nezajistí do 15. září, bude riskovat ztrátu zaměstnání.

V reakci na toto oznámení se hned ve středu k očkování přihlásilo téměř milion Francouzů. Přes polovinu z nich tvoří mladí lidé pod 35 let.

Francie se dlouhodobě řadí mezi státy, kde očkování odmítá nejvíce lidí – podle agentury Morning Consult je v tomto směru třetí na světě za Spojenými státy a Ruskem. Vakcínu si totiž nechce nechat podat až 17 procent Francouzů a jedenáct procent váhá.

Od září také začne platit povinnost vymáhat na vybraných místech takzvané covidpasy. Budou mezi ně patřit například kavárny a restaurace, ale třeba také obchodní centra či dálkové autobusy.