Očkovat se je etická povinnost, vyzývá papež František a půjde příkladem. Odmítače vakcíny nechápe

Vatikán Papež František uvedl, že nejspíše během příštího týdne se nechá naočkovat proti covidu. Podotkl, že odmítače nechápe. Očkování označil za život zachraňující, etickou povinnost a jeho odmítnutí za sebevražedné. V televizním rozhovoru pro italskou televizi TG5 také vyjádřil rozhořčení nad útokem na americký Kapitol, násilí odsoudil.

Papež nespecifikoval přesný den svého očkování, ale uvedl, že zavedení vakcín ve Vatikánu proběhne v příštím týdnu, a že už se sám objednal. Také vyzval veřejnost, aby si nechala dát očkování.

„Věřím, že je etickou povinností, aby všichni byli očkováni vakcínou proti koronaviru,“ uvedl papež František.

Františkova slova vysílají významný signál k 1,3 miliardě katolíků po celém světě. Znamenají ale také zásadní krok k ochraně 84letého člověka, kterému chybí část plic, nerad nosí roušku a má rád interakci tváří v tvář, píše The Washington Post.



František občas stihla kritika za nenošení roušky během pandemie a někteří lidé vyjadřovali své znepokojení nad tím, že by světoví vůdci a další účastníci papežského publika mohli ohrozit ostatní nebo dokonce sebe.

„Je to etická volba, protože si nezahráváme jen s vlastním zdravím a životem, ale i se životem všech ostatních. Já se na očkování objednal, člověk to prostě musí udělat. Nechápu proč někteří říkají, že jsou vakcíny nebezpečné, pokud je to snad prezentováno lékaři, jako dobrá věc, která není nijak zvlášť nebezpečná, proč to neudělat?“ zvedl.

Papež už několik měsíců hovoří velmi příznivě o mezinárodním úsilí o očkování, a nazval jej světlem naděje v době temnoty. František uvedl, že se vakcinace ve Vatikánu nejprve zaměří na starší lidi, zdravotnický personál a na ty, kteří jsou nejvíce v kontaktu s veřejností. K očkování bude Vatikán používat vakcínu od společnosti Pfizer-BioNTech.

Papež František v rozhovoru také sdělil, že jeho pohled na očkování zformovaly vzpomínky na dětství, kdy řádila dětská obrna a spousty dětí tak skončilo paralyzováno. Všichni chtěli tenkrát zoufale dostat očkování.

Koronavirus omezil papeže Františka v cestování, a musel zůstat doma po většinu loňského roku. Vatikán také musel zrušit většinu důležitých náboženských oslav. Podle papeže koronavirové onemocnění změnilo nejen každodenní život, ale i život církve.