Paříž v obležení farmářů. Policie má zabránit, aby bouřící se zemědělci obsadili největší velkoobchod v zemi

Policie dostala od vlády nelehký úkol: zabránit tomu, aby protestující pronikli do centra Paříže, a francouzskou metropoli tak zcela ochromili. Zejména ale, aby zemědělci neobsadili takzvané „břicho Paříže“ neboli velkoobchod s čerstvými výrobky v Rungis, vzdáleném asi 13 kilometrů od centra. Jde o největší obchod svého druhu na světě, který má klíčový význam pro zásobování francouzské metropole.

Podle nejčernějších scénářů, s nimiž pracují francouzské úřady, by v případě přerušení zdejších dodávek trvalo tři dny, než by se začal v Paříži projevovat nedostatek zboží. Již o víkendu byly ovšem z některých míst metropole hlášeny situace, kdy zákazníci začali ve velkém skupovat základní potraviny do zásoby.