Pařížským obvodem otřásl silný výbuch. Zemřeli tři lidé, devět dalších je vážně zraněno

PAŘÍŽ Při silné explozi v pekařství v centru Paříže zahynuli v sobotu podle úřadů nejméně tři lidé. Více než čtyři desítky dalších osob utrpěly zranění, z toho devět je ve vážném stavu, uvedla agentura AFP. Mezi mrtvými jsou dva hasiči a španělská turistka. Příčinou neštěstí byl výbuch unikajícího plynu.

Podle pařížské policejní prefektury přišli o život dva hasiči, kteří v budově zasahovali při úniku plynu. Španělský ministr zahraničí Josep Borrell informoval o smrti španělské turistky a zranění dalšího Španěla. Stav devíti ze zraněných, kteří byli převezeni do okolních nemocnic, je vážný. Dalších 37 lidí má méně závažná poranění.



Police in Paris say an explosion has been reported in the French capital city #parishttps://t.co/vas2KQcoKv pic.twitter.com/gcYcO9Upc5