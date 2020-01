Plavidlo se ‚zbabělým kapitánem‘. Před osmi roky se potopila loď Costa Concordia, zemřelo 32 osob

ŘÍM/PRAHA Byla největší lodí svého druhu, jako taková ale patří i mezi ty, které kdy na moři ztroskotaly. Luxusní parník Costa Concordia se před osmi lety vydal na sedmidenní plavbu Středozemním mořem, záhy po vyplutí však ztroskotal poblíž toskánského pobřeží. Chybou kapitána Schettina přišlo o život 32 osob.

13. leden 2012, deset hodin večer. Na výletní lodi Costa Concordia panuje chaos poté, co 290 metrů dlouhé plavidlo narazilo do skal u ostrova Giglio. Stovky lidí v panice vybíhají ze svých kajut, někteří skáčou do vody a snaží se co nejrychleji opustit potápějící loď, do níž trhlinou v trupu po nárazu na útes proudí voda. Ta se dostala do strojovny Concordie , následkem toho dochází k výpadku proudu a loď se stala neovladatelnou.

V tu dobu ale byla loď už pár hodin „proděravělá“. Problémem bylo, že kapitán Francesco Schettino chtěl lidem na ostrově Giglio loď ukázat. Odchýlil se od předem stanoveného kurzu a přiblížil se ke břehu manévrem zvaným inchino, jímž někdy výletní lodě rozsvícenými světly a sirénami zdraví obyvatele ostrova. Narazil ale na skálu, která údajně nebyla zaznamenána na mapách.

Hodinu po nárazu hlásila pobřežní stráž, že plavidlo uvízlo na mělčině. Kapitán lodi tuto informaci nejdříve popřel, až o čtvrt hodiny později oznámil, že nařídil evakuaci.



Na palubě bylo 4229 osob, z toho 3216 turistů z šedesátky zemí - nejvíce Italů (989) a Němců (570). Nehoda si dohromady vyžádala 32 životů. Poslední oběť se podařilo nalézt až začátkem listopadu 2014 (tedy necelé tři roky po nehodě), jednalo se o pozůstatky číšníka, který uvízl na palubě lodi pod nábytkem.

Za viníka nehody byl označen kapitán Schettino, italský nejvyšší soud ho v roce 2017 poslal na 16 let za mříže. Námořní autority kapitánovi vytkly nejen manévr u pobřeží, ale i to, že potápějící se loď opustil mezi prvními, ačkoli jako kapitán měl být tím posledním, kdo z paluby odejde. V médiích si proto vysloužil přezdívku „zbabělý kapitán“.



Schettino se za havárii zodpovídal jako jediný člen posádky. Původně měli před soudem stanout i další lodní důstojníci, ti se ale procesu vyhnuli díky tomu, že s prokuraturou uzavřeli dohodu o vině a trestu.

Vrak lodi byl vyzvednut v polovině září 2013, v červenci 2014 pak kdysi velkolepé plavidlo dorazilo po čtyřdenní cestě do italského Janova k sešrotování. Poslední plavbu loď absolvovala v září 2014. Do té doby dělníci pracovali na odstrojení vnitřních prostor; následně se loď vydala v Janově na asi čtyři kilometry dlouhou cestu z jedné části přístavu do druhé. Trvala několik hodin a vrak táhlo pět remorkérů. Kvůli této akci byl přístav uzavřen pro veškerý provoz.