Počet obětí covid-19 v New Yorku překonal hranici 10 000. Podle guvernéra je stát z nejhoršího venku

New York Počet obětí onemocnění covid-19 v americkém státě New York překonal hranici 10 000. Nově přibylo 671 mrtvých, v neděli zemřelo 758 lidí. S odvoláním na tamní správu o tom v pondělí informovala agentura Reuters. Stát, který je koronavirem nejhůře stiženou oblastí Spojených států, je však „z nejhoršího venku“, domnívá se tamní guvernér Andrew Cuomo.

Denní přírůstek obětí v New Yorku je za uplynulých 24 hodin nejnižší za poslední týden. Předchozí den stát evidoval 758 zemřelých, v sobotu 783. Počet nově hospitalizovaných pacientů je podle deníku The New York Times nejnižší za poslední dva týdny. Nově newyorské nemocnice přijaly bezmála 2000 pacientů. V newyorských nemocnicích je nyní celkem hospitalizováno 18 825 pacientů.



„Myslím, že můžeme říci, že to nejhorší je za námi,“ uvedl v pondělí Cuomo, který by měl brzy oznámit plán na otevření podniků a škol.

Spojené státy koronavirus tvrdě zasáhl, mají nejvíce obětí i nakažených na světě. Nákaza se dosud potvrdila u 559 000 lidí, nemoci podlehlo přes 22 000 lidí, uvádí Univerzita Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie celosvětově monitoruje.