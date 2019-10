Podle BBC návrh prováděcího zákona britský parlament podpoří. Další hlasování o postupu vláda ale prohraje

Londýn Vláda premiéra Borise Johnsona by v úterý mohla v parlamentu získat podporu pro návrh zákona, který má převést dojednané podmínky brexitu do britského práva. Na Twitteru to uvedla obvykle dobře informovaná zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Zároveň ale upozornila, že vláda poté zřejmě prohraje hlasování o dalším postupu při schvalování zákona, na které vyhradila pouhé tři dny. Lídr opozice Jeremy Corbyn v úterý zopakoval, že labouristé jsou proti Johnsonově „výprodejové“ brexitové dohodě. Do termínu brexitu zbývá devět dní, zda Britové 31. října EU opustí, je ale stále nejasnější.

Podle Kuenssbergové si Johnsonova vláda zřejmě dokázala zajistit dostatečnou podporu pro to, aby byl v úterý návrh prováděcího zákona schválen ve druhém čtení, a postoupil tak do fáze projednávání ve výborech. Hlasování se čeká kolem 20:00 SELČ.

Po tomto hlasování by se měli poslanci vyjádřit také k dalšímu harmonogramu schvalování zákona, který má přes 115 stran a dalších 126 stran vysvětlujících poznámek. Vláda návrh zveřejnila v pondělí a přála by si, aby jej poslanci Dolní sněmovny schválili již ve čtvrtek. Následně se musí k normě vyjádřit ještě Sněmovna lordů. Podle zpravodajky BBC ale poslanci kabinet v tomto případě pravděpodobně nepodpoří.

„Pokud vláda ztratí kontrolu nad harmonogramem, mohla by ztratit kontrolu nad celou věcí, a mohla by tak nakonec prohrát, nebo dostat něco k nepoznání jiného,“ uvedla Kuenssbergová. „K nepoznání“ by poslanci mohli návrh zákona změnit pomocí různých dodatků.

Lídr opozičních labouristů v úterý na Twitteru kritizoval kabinet a zopakoval, že jeho strana nepodpoří „výprodejovou“ brexitovou dohodu, kterou vyjednal minulý týden ve čtvrtek Johnson se zbytkem Evropské unie. Labouristé se podle Corbyna chopí „každé příležitosti, jak zabezpečit práva zaměstnanců, ochránit naše hospodářství a zajistit, že lidé dostanou poslední slovo“. Labouristé už dříve uvedli, že se pokusí schválit v parlamentu dodatek k prováděcímu zákonu, který by vyžadoval uspořádání druhého referenda. Navrhnout chtějí také dodatek, který by žádal setrvání Británie v celní unii s EU.

Stínová ministryně zahraničí Emily Thornberryová vyjádřila v úterý „rozhořčení“ nad snahou vlády prosadit v tak krátké době zákon, který by převedl dojednané podmínky brexitu do britského práva. „Když jsem pracovala na zákonu o zdraví a sociální péči, který byl dost důležitý, trvalo to tři měsíce,“ zdůraznila labouristka. „Abychom my politici mohli dělat svou práci pořádně, potřebujeme čas,“ dodala. Labouristi podle ní nevidí jediný důvod, proč by měli hrát „hru Borise Johnsona“.

„Poslanci měli více času na debatu o zákonu o volně žijících zvířatech v cirkusech (který se týkal 19 zvířat) než budou mít na rozhodování o budoucnosti 65 milionů lidí,“ napsala v úterý na Twitteru poslankyně zelených Caroline Lucasová.

„Jsme v této situaci, protože parlament tak dlouho prokrastinoval, nechalo se to na poslední minutu,“ kritizoval naopak poslance ministr pro bydlení Robert Jenrick.

Britové schválili odchod své země z EU v referendu v červnu 2016. Zda Spojené království evropský blok za devět dní skutečně opustí, je ale nejasné. Na základě zákona schváleného britským parlamentem s cílem zabránit brexitu bez dohody musel Johnson v sobotu požádat EU o odklad termínu brexitu.