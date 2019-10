Brexit se komplikuje, britští poslanci nebudou znovu hlasovat o dohodě

Londýn Britská vláda dnes opět v parlamentu narazila se snahou prosadit dohodu o odchodu z Evropské unie a nyní ji čeká další složitá bitva kolem převádění podmínek brexitu do britského práva. Zveřejnění návrhu příslušného ratifikačního zákona se čeká ještě dnes a už v úterý by o něm mohli poslanci poprvé hlasovat. Vláda jej potřebuje protlačit legislativním procesem v mimořádně krátkém čase, do platného termínu brexitu zbývá už jen deset dní.

O brexitové dohodě se jednat nebude, šéf britské sněmovny zablokoval hlasování Po porážce při sobotním zasedání parlamentu chtěl kabinet premiéra Borise Johnsona „rozvodovou“ dohodu předložit poslancům ke schválení znovu. Tuto iniciativu ale zablokoval předseda Dolní sněmovny John Bercow, protože podle něj byla v rozporu s parlamentními procedurálními pravidly. Ta stanovují, že poslanci se nemohou zabývat otázkou, ke které už ve stejném legislativním období přijali stanovisko.

„Co se týče podstaty, je pondělní usnesení stejné jako sobotní a (Dolní) sněmovna ve věci rozhodla. Pondělní okolnosti jsou stejné jako sobotní okolnosti,“ uvedl Bercow. Dolní komora parlamentu sice před dvěma dny nevynesla nad novou brexitovou dohodou jasný verdikt, záležitost ale projednala a rozhodnutí učinila. Poslanci odhlasovali, že dohodu neschválí, dokud nebude její obsah převeden do britského práva. S tímto chce vláda začít v úterý, kdy se čeká první hlasování o prováděcím zákonu. Bercow v pondělí označil vládní plány v této věci za legitimní.

MACHÁČEK: Brusel si myslí, že se má s brexitem pohnout Britská média v pondělí pokračovala ve spekulacích ohledně rozložení sil v Dolní sněmovně, kde vládní Konzervativní straně k většině schází více než 30 křesel. Podle deníku Financial Times v sídle premiérů v Downing Street sílí přesvědčení, že Johnson „dokáže přerušit sérii porážek z víkendu a má nyní podporu 320 poslanců potřebných pro vítězství“. Vláda ale nejspíše bude při schvalování zákona o brexitové dohodě čelit nejrůznějším pozměňovacím návrhům, které mohou její plány opět nabourat. Kromě nejisté podpory komplikuje premiérovi Johnsonovi situaci nedostatek času. Vláda chce převedení podmínek brexitu do domácího práva stihnout za necelé dva týdny, aby Británie mohla EU opustit 31. října. Zpravodajská společnost BBC ale poznamenala, že přijímání prováděcích zákonů k důležitým evropským dohodám zpravidla trvalo několik týdnů, někdy i výrazně déle. Johnsonova vláda věří, že Británie opustí EU 31. října. Vzrostlo ale riziko tvrdého brexitu Už v sobotu musel po neurčitém verdiktu poslanců Johnson poslat do Bruselu žádost o nový odklad brexitu, jak mu ukládal zákon z minulého měsíce. Zbylé země EU se žádostí zabývají a čekají na další vývoj v britském parlamentu. Britský premiér jim kromě žádosti, kterou nepodepsal, poslal ještě druhý dopis, v němž odklad označil za chybu, a uvedl, že s ním nesouhlasí. Jeho počínání je předmětem sporu u nejvyššího soudu Skotska, který ale konečné rozhodnutí odložil. Chce Johnsona dál sledovat, zda „zcela“ splní požadavky zákona.