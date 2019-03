Podvody u přijímaček v USA. Do důmyslného systému pro bohaté je zapletena i ‚Zoufalá manželka‘

WASHINGTON Spojenými státy hýbe skandál s podváděním u přijímacích zkoušek na prestižní vysoké školy. K podvodům sloužil důmyslný systém, který mimo jiné zahrnoval nelegální pomoc uchazečům během vstupního testu nebo třeba falešná sportovní stipendia. Mezi obviněnými jsou velmi movití lidé včetně herečky ze seriálu Zoufalé manželky, Felicity Huffmanové.

Podle serveru BBC byly cílovými univerzitami mimo jiné prestižní americké školy jako Yale či Stanford. Podle dostupných informací však samotné instituce v podvodech nefigurovaly a jedná se pouze o „externí útoky“, za kterými stála firma Edge College & Career Network.

Tu vlastní jistý William „Rick“ Singer, který měl všechno organizovat. Ten mimo jiné napsal knihu Dostat se: Jak projít přijímacím řízením na vybranou školu, která je dostupná na Amazonu.

„To, co děláme, je, že pomáháme těm nejbohatším rodinám dostat své děti na školu a ty rodiny chtějí jistotu,“ popsal Singer pro The New York Times, co jeho firma dělala. Osmapadesátiletý muž je obviněn mimo jiné z vydírání, praní špinavých peněz a bránění spravedlnosti a očekávalo se, že u soudu v Bostonu přizná vinu.



Obviněných je kolem pěti desítek a jedná se o lidi z těch nejvyšších vrstev. Podle dostupných dokumentů k nim patří i herečky Felicity Huffmanová (Zoufalé manželky, Transamerika) či Lori Loughlinová (Plný dům). Huffmanová měla zaplatit „charitativní příspěvek“ ve výši 15 tisíc dolarů (zhruba 340 tisíc korun) za to, aby její starší dcera uspěla. Poté se připravovala systém využít podruhé, pro svou mladší dceru, ale to si nakonec rozmyslela.

Loughlinová se svým manželem Mossimem Giannullim zase údajně zaplatila půl milionu dolarů (přes 11 milionů korun), aby byly její dcery přijaty jako členky veslovacího týmu na Univerzitě Jižní Kalifornie, kde obě stále studují.

Celkem bylo do systému zapojeno 33 rodičů a 13 elitních atletických univerzitních trenérů. „Ti lidé jsou prototypem bohatých a privilegovaných rodin,“ řekl na tiskové konferenci vyšetřovatel Andrew E. Lelling. „Co se týče obvinění proti studentům, to stále zvažujeme. Je jasné, že rodiče jsou hlavními hybateli těchto podvodů,“ podotkl Lelling pro server CNN.

Jak podvody fungovaly?

Některé zveřejněné dokumenty ukazují, jakým způsobem firma Edge College & Career Network podvody prováděla. Podle nich platili lidé mezi několika tisíci až miliony dolarů, díky čemuž měl William Singer za zhruba 7 let (mezi lety 2011 až 2018) vyinkasovat téměř 25 milionů dolarů (půl miliardy korun).

Zaměstnanci firmy pak údajně rodičům vysvětlovali, že mají tvrdit, že jejich děti trpí nějakým postižením či nezpůsobilostí, aby dostali na test více času. Zároveň si měli vymyslet nějakou výmluvu, například svatbu, aby jejich potomci mohli sedět v oddělených místnostech, aby „nerušili“ ostatní uchazeče. Zde pak už bylo jednoduché podplatit supervizora, aby zavřel oči nad podváděním.

Dalšími metodami bylo například to, že někdo z firmy absolvoval zkoušku místo uchazeče nebo dal dopředu uchazeči správné odpovědi. Zaměstnanec (případně uchazeč) byl instruován, jak přesně má test vyplnit, aby nevzbudil podezření. Ve většině případů však studenti vůbec nevěděli, že bylo hodnocení jejich vstupního testu zaplacené, tvrdí americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Singerova firma se také soustředila na vytváření neodhalitelných falešných atletických profilů, k čemuž patřilo i přidávaní obličejů uchazečů k fotografiím těl náhodných atletů. Podle FBI bylo do kauzy zapleteno i několik vlivných atletických trenérů, kteří uchazeče doporučili vedení školy, za což poté inkasovali úplatky.

„Jde o případ rozšíření korupce na elitních vysokých školách, kde bylo k přijetí ke studiu využíváno majetku rodin v kombinaci s podvodným jednáním,“ uvedl Andrew E. Lelling. „Není možné, aby existoval oddělený přijímací systém pro bohaté lidi. A musím dodat, že ani nebude žádné zvýhodněné trestní řízení pro bohaté,“ dodal.