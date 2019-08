‚Nedemokratický postup.‘ Opozice vyzvala Johnsona, aby odvolal rozhodnutí přerušit parlamentní schůze

Premiér Johnson slibuje, že odchod z unie už se více než tři roky po brexitovém referendu znovu odkládat nebude a že země z evropského bloku na konci října vystoupí za jakýchkoli podmínek, třeba i bez dohody. Rozhodnutí zastavit na čtyři až pět týdnů fungování britského parlamentu znamená, že pro odpůrce vládní strategie bude velmi těžké legislativní cestou zablokovat možnost brexitu bez dohody.



