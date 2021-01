Práce pro Trumpa jako stigma. Nenajímejte jeho lidi, musí nést následky, vyzývá firmy známý Forbes

Washington Již za pár dní přestane být Donald Trump prezidentem Spojených států amerických. O práci v Bílém domě tak přijde i řada podřízených z jeho administrativy. Do zaměstnanců tiskového oddělení, kteří se starají o prezidentovy mediální výstupy, se teď ostře opřel známý magazín Forbes. Ten navádí firmy, aby lidi z Trumpovy kanceláře nenajímaly.

V prezidentské kanceláři nastane velká obměna, Trumpův nástupce Joe Biden si přivede do Bílého domu svůj tým. Mnoho lidí z tiskového odboru tak bude hledat nové místo. A že to nebudou mít snadné, dokládá i článek prestižního časopisu Forbes.

V něm prezidentův mediální tým ostře kritizoval sám vedoucí redaktor časopisu Randall Lane. A upozorňuje společnost, která by snad někoho takového chtěla zlákat do svých služeb, aby tak raději nečinila.



„Forbes bude předpokládat, že všechno, co vaše firma říká, je lež,“ píše ostře Lane. „Budeme to zkoumat, hned několikrát ověřovat, zabývat se tím s úplně stejnou nedůvěrou jako s jakýkoliv Trumpovým tweetem.“

V článku zvaném “Proč ženeme ty, co lhali pro Trumpa, k odpovědnosti“, novinář uvádí, že to byly právě Trumpovy lži v mediálním prostoru, které demonstranty vybízely a vyprovokovaly k útoku na Kapitol.



Nejsnazší cestou, jak se s neblahými událostmi z Kongresu vyrovnat, je podle něj docílit toho, aby „ti, co se nechovají jako spořádaní občané, nesli následky“. Lane nemluví jen v obecných frázích, naopak jmenuje konkrétní lidi, kteří se na Trumpově prezidentském vystupování podíleli.

Zmiňuje celkem pět lidí, včetně prezidentova historicky prvního tiskového mluvčího Seana Spicera, i všechny jeho nástupce. Nazývá je přitom „Trumpovými spolufabulátory“.

Sami prezidentovi podřízení si přitom dobře uvědomují, že je po konci Trumpova mandátu nečeká snadné shánění práce. Jak píše server Politico, někteří členové osazenstva Bílého domu to vzhledem k současným událostem okolo končící hlavy státu nevidí se svou budoucností zrovna růžově.

„Pro tyhle lidi je to nyní nejtěžší,“ říká jeden z níže postavených zaměstnanců Trumpovy administrativy. „Samozřejmě když pomineme lidi v Kapitolu, policii a lidi, co byli raněni. Pak jsou to ale právě ti, co vložili svou pověst a politickou i kariérní budoucnost do bránění prezidenta. A ten nám to teď opravdu neusnadnil,“ lamentuje zdroj Politica.



Rekordní sledovanost a strach z budoucnosti

A ač se to může zdát paradoxní, nad Trumpovým koncem v úřadu můžou částečně zaplakat obě strany barikády – jak pracovníci prezidentova týmu, tak média samotná. Ta totiž díky výrazné svéhlavosti prezidenta a jeho talentu denodenně vyvolávat kontroverze, měla poslední čtyři roky o program svých relací postaráno.



Ať už diváci současného prezidenta milovali či nenáviděli, rozhodně je nenechával klidným – dokazují to data sledovanosti dvou oblíbených zpravodajských televizí, které minulý měsíc přepisovaly historické tabulky – slavná CNN měla nejvyšší sledovanost za posledních čtyřicet let, konkurenční MSNBC, která funguje od roku 1996, pak dosáhla na nejlepší čísla za celou svou existenci.



Podle informací New York Times se tak moderátoři i producenti obou stanic v posledních týdnech scházejí na utajených schůzkách, kde řeší, co bude dále. Je jim jasné, že Trumpův nástupce Joe Biden zdaleka nebude budit tolik emocí jako jeho kontroverzní předchůdce.



„Co se stane, až nás nebudete potřebovat?“ ptal se údajně jeden z nejoblíbenějších moderátorů MSNBC. Médiím zřejmě začíná nepříliš vítaná doba klidu – doba potrumpovská.