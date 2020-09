Brusel volá po jednotných pravidlech pro cestování po EU. Kritickou reakci vzbudilo Maďarsko

V obavách z opětovného šíření koronavirové nákazy začaly některé země během srpna zavádět omezení pro příjezdy z jiných unijních států, jednotlivé seznamy se však často velmi liší. Kritickou reakci Bruselu v pondělí vzbudilo Maďarsko, které uzavřelo své hranice pro všechny cizince s výjimkou lidí z dalších tří visegrádských zemí - Česka, Slovenska a Polska.



#coronavirus related travel restrictions in EU must be coordinated. @EU_commission has been working on a Council Recommendation and we will present it in the next days. Our priority is to protect the health of our citizens while safeguarding #freemovement pic.twitter.com/lN5WKAni8q