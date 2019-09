Přelomové rozhodnutí, ponížení pro Johnsona, komentují světová média verdikt britského soudu

Paříž/Washington/Berlín Úterní verdikt britského nejvyššího soudu o nezákonnosti a neplatnosti kontroverzního postupu britské vlády, která rozhodla o přerušení schůze parlamentu v klíčové době před brexitem, se dostal na titulní strany světových médií. Soudní výrok označují za přelomový, zásadní nebo historický. Německá média píší o porážce, ponížení nebo dokonce katastrofě pro britského premiéra Borise Johnsona.

List The New York Times (NYT) píše o „mimořádném vyplísnění vlády“, které v zemi prohloubilo křečovité spory o podobu brexitu. Podle francouzského deníku Le Figaro nahradil nejvyšší soud Spojeného království parlament, jenž dosud hrál v brexitovém procesu hlavní roli.

Verdikt nejvyššího soudu podle NYT nebyl jen další ranou premiérovi, ale „zásadním právním momentem“ pro Británii, kde se soudy tradičně drží stranou politických půtek.

Deník The Washington Post (WP) rozhodnutí soudu označil za „přelomový rozsudek, který bude mít dopad na budoucnost premiéra Borise Johnsona i odchod země z Evropské unie“. List cituje britské právní experty, podle nichž byl verdikt historický a srovnatelný s jedním z nejslavnějších případů, které řešil americký nejvyšší soud - kauzou Marbury vs. Madison z roku 1803, na jejímž základě je americký nejvyšší soud strážcem ústavnosti a může rušit neústavní zákony a akty státní moci.

Server televize CNN se ptá, jak dlouho ještě Johnson může lpět na moci, a úterý označuje za „nejhorší den Johnsonovy politické kariéry“. Od konce července, kdy se ujal úřadu, premiér podle CNN nezažil týden, aby neutrpěl výraznou politickou porážku. „Za normálních okolností by se dalo očekávat, že lídr v takové horké situaci by si uvědomil, že jeho čas vypršel. Ale brexit vytvořil ve Westminsteru poměrně nenormální stav,“ píše CNN.

Otázkou podle CNN nyní je, zda Johnson nebo jeho hlavní politický rival, šéf opozičních labouristů Jeremy Corbyn, budou mít odvahu podniknout krok, který by v konečném důsledku vedl k předčasným volbám.

Deník Le Figaro soudí, že rozsudek britského soudu bude mít dvojí účinek: krátkodobý, neboť ovlivní brexitový kalendář, a dlouhodobý týkající se politického života ve Spojeném království. „Tento verdikt je historický,“ napsal Le Figaro ve své analýze tučným písmem.

Podle listu Le Monde se z předsedkyně nejvyššího soudu Brendy Haleové stala strážkyně britské demokracie. „Šéfka nejvyššího soudu vydala historické rozhodnutí,“ píše deník. Verdikt ovšem podle něj způsobí ve Spojeném království další politickou bouři.

Porážka a ponížení, píší německá média

„Boris Johnson chtěl umlčet britský parlament, ale ten smí znovu zasedat - tak rozhodl nejvyšší soud. Soudní verdikt je pro britského premiéra mnohem více než jen porážka,“ míní server Spiegel Online. O „těžké porážce“ píše také list Mitteldeutsche Zeitung, deník Westfälische Nachrichten zase o „zničujícím rozsudku“. Podobná slova volí i další média, která se shodují také v názoru, že normálně by šéf vlády musel rezignovat.



„V normálních dobách by musel ministerský předseda po takové porážce ihned odejít. Ale tohle vůbec není normální doba. Brexit vše změnil,“ konstatuje list Rheinpfalz, podle něhož Johnsona nejvíce poškodí obvinění, že lhal královně. „Boris Johnson neodstoupí, i když by zneužití ústavy z jeho strany bylo možné odčinit jen rezignací,“ míní také deník Süddeutsche Zeitung. Britský premiér podle něj už nemá co ztratit, a bude tak pokračovat ve svých snahách dosáhnout stůj co stůj vystoupení Británie z Evropské unie k 31. říjnu.

Německý tisk verdikt nejvyššího soudu hodnotí zároveň jako velké vítězství demokracie. „Těžká porážka pro Johnsona dokazuje: Může být poměrně jednoduché odstartovat lživou kampaň. Může se také podařit dostat se s ní k moci a napáchat velké škody. Ale je velmi těžké zadupat parlamentní systém do země,“ píše Mitteldeutsche Zeitung. „Johnson se o to pokusil. Ale ztroskotal na rozdělení moci,“ konstatuje dále.

„Politici jako Johnson podkopávají právo a zákony,“ píše zase list Neue Osnabrücker Zeitung. „Rozsudek nejvyššího soudu se ale staví proti tomu a je vítězstvím demokracie. Nemůže však odvést pozornost od toho, že Johnson a jeho stoupenci brexitu skrze snahy o vystoupení z EU dále umenšují mezinárodní vliv Británie,“ míní.

Některá další německá média zase poukazují na to, že ve vztahu k brexitu samotnému verdikt soudu nevyřešil jediný problém.