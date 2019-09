Johnsonovo selhání. Nejvyšší britský soud rozhodl, že vynucená přestávka parlamentu je nezákonná

Parlament podle ní může nyní podniknout kroky k tomu, aby se opět sešel. Úterní rozhodnutí podle předsedkyně soudu přijalo jedenáct soudců nejvyššího soudu jednomyslně.

Podle britských médií je verdikt další velkou porážkou premiéra Borise Johnsona před plánovaným odchodem Británie z Evropské unie. Termín brexitu je 31. října, tedy za 37 dní.

Předseda britského parlamentu John Bercow rozhodnutí Nejvyššího soudu přijal.

„Vítám rozhodnutí Nejvyššího soudu, že přerušení provozu parlamentu bylo nezákonné. Soudci odmítli tvrzení vlády, že uzavření parlamentu na pět týdnů je běžnou praxí před řečí královny. Ve svých závěrech uznali právo a povinnost parlamentu se setkat v kritické době, aby podrobili výkonnou moc dohledu. Jako ztělesnění parlamentní demokracie se Dolní sněmovna musí setkat bez odkladů. S tímto závěrem se setkám s lídry parlamentních stran,“ uvedl předseda Sněmovny Bercow.

Předsedové parlamentních stran mezitím vyzývají premiéra k rezignaci. Podle šéfa opoziční Labouristické strany se z Borise Johnsona stane „nejkratší dobu vládnoucí premiér“ v historii Spojeného království. Odstoupení předsedy vlády žádají i poslanci Skotské národní strany.

Rezignaci požaduje i Nigel Farage, který jinak za premiérem Borisem Johnsonem stojí. Zakladatel Brexit Party však žádá odchod někoho jiného – poradce předsedy vlády Dominica Cummingse. Ten je považován za strůjce brexitu a za člověka, co přerušení provozu parlamentu vymyslel.

The calling of a Queen's Speech and prorogation is the worst political decision ever. Dominic Cummings must go.