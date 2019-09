Riziko brexitu bez dohody je stále reálné, říká Juncker. K žádnému posunu ohledně irské pojistky podle něj stále nedošlo

Štrasburk Šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker ve středu v Evropském parlamentu varoval, že riziko vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez dohody je stále reálné. Dodal také, že v řešení sporného bodu v podobě takzvané irské pojistky zatím nenastal žádný pokrok. Britský premiér Boris Johnson v předchozích dnech naopak hovořil o posunu v diplomatických jednáních.

Poslance Juncker informoval o pondělním jednání s Johnsonem, kterého se zúčastnil také unijní vyjednávač Michel Barnier. „Nebudete překvapeni - řekl nám, že Británie chce stále dohodu, ale že vystoupí z EU k 31. říjnu s dohodou, nebo bez ní. Riziko vystoupení bez dohody je tak stále reálné,“ podotkl Juncker.

Spornou pojistku, která má zabránit vzniku fyzických hraničních kontrol mezi Irskou republikou a Severním Irskem, označil Juncker za operativní řešení problému s hranicí, který by nemusel nastat, kdyby Londýn v EU setrval.

Juncker dodal, že pojistka má tři cíle, a to zabránit tvrdé hranici, zachovat integritu unijního vnitřního trhu a zajistit spolupráci mezi irským severem a jihem.

Pojistka by v domluvené podobě začala platit jen v situaci, kdy by se obě strany do konce přechodného období po brexitu nedokázaly v rámci budoucí obchodní dohody domluvit na jiném řešení otázky irské hranice.

Je součástí obsáhlé dohody upravující okolnosti samotného brexitu, na jejímž textu se 27 zemí unie shodlo s bývalou britskou vládou premiérky Theresy Mayové. Té však dojednaný text, jehož nové úpravy už unie nechce, třikrát odmítl potvrdit britský parlament. Johnsonův kabinet nyní žádá změny, unii ale zatím nedokázal nabídnout funkční alternativní návrh.

Pokud Británie na konci října unii opustí bez dohody, nenastane ani žádné přechodné období a hranice mezi Irskem a britským Severním Irskem se stane standardní vnější hranicí EU s potřebou kontrol dováženého zboží.

„Nechceme, aby se vrátily hranice,“ prohlásil Barnier, který ve středu v europarlamentu vystoupil po Junckerovi.

Corbyn by jako premiér vypsal nové referendum o brexitu

Předseda britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn by v případě vítězství své strany ve volbách usiloval v Bruselu o měkčí brexitovou dohodu. Dokument by pak předložil Britům v referendu, v němž by měli možnost vyslovit se také pro možné další setrvání země v Evropské unii. Corbyn to ve středu napsal v deníku The Guardian.

„Labouristická vláda by zajistila rozumnou dohodu založenou na podmínkách, za které se dlouhodobě zasazujeme, včetně nové celní unie s EU, těsného napojení na jednotný trh a záruk ohledně práv pracovníků a ochrany životního prostředí,“ uvedl šéf největší britské opoziční strany.

Dodal, že o nové dohodě by pak nechal Brity hlasovat, přičemž obyvatelé Spojeného království by se také mohli vyjádřit k tomu, zda má země ve společenství zůstat, nebo odejít. „Jako labouristický premiér bych se zavázat uskutečnit cokoli, co lidé rozhodnou,“ dodal Corbyn.

Spíše pasivní tón Corbynova komentáře podle The Guardian naznačuje, že předseda labouristů by v kampani před druhým referendem zůstal neutrální a svým ministrům i poslancům by umožnil, aby agitovali pro jakoukoli stranu.

Labouristé mají před výroční konferencí. Během sjezdu v přímořském letovisku Brighton, který začíná v sobotu, se podle The Guardian někteří vlivní členové strany pokusí prosadit, aby oficiální pozice strany v kampani byla ve prospěch setrvání země v EU.