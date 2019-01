Přes 120 mrtvých v afghánském výcvikovém středisku. K útoku se přihlásil Tálibán

Přehled nejtragičtějších atentátů v Afghánistánu od pádu režimu radikálního hnutí Tálibán koncem roku 2001 150 obětí - 31. května 2017 - Nejméně 150 mrtvých a 300 zraněných si vyžádal atentát ve vládní a diplomatické čtvrti Kábulu. Nálož byla umístěna v cisternovém voze.

120 obětí - 21. ledna 2019 - Bojovníci Tálibánu ve výcvikovém středisku v provincii Vardak na východě Afghánistánu údajně zabili více než 120 příslušníků bezpečnostních složek. Oznámila to agentura Reuters, podle dřívějších zpráv afghánských úřadů si útok povstalců na základnu vyžádal 12 mrtvých a 30 zraněných. 103 obětí - 27. ledna 2018 - Přes 100 mrtvých a 160 zraněných si vyžádal pumový útok na sanitku v Kábulu. 100 obětí - 17. února 2008 - Při sebevražedném pumovém útoku v jihoafghánském městě Kandahár přišlo o život na 100 lidí. 95 obětí - 23. července 2016 - Nejméně 95 mrtvých a 260 zraněných si vyžádal sebevražedný atentát v Kábulu, namířený proti demonstraci menšinových Hazárů. K odpovědnosti se přihlásil takzvaný Islámský stát (IS). 80 obětí - 6. listopadu 2007 - Sebevražedný atentát namířený proti poslanecké delegaci v provincii Baghlán na severu země. 75 obětí - 6. prosince 2011 - Přibližné 75 osob zabil sebevražedný atentátník v centru Kábulu před mešitou, kde se modlilo několik set lidí u příležitosti šíitského svátku ášúrá; dalších na 160 lidí bylo zraněno. 70 obětí - 19. dubna 2016 - Na 70 lidí zahynulo a dalších 329 utrpělo zranění při útoku sebevražedného atentátníka v centru Kábulu. 69 obětí - 22. dubna 2018 - Sebevražedný útočník se odpálil před budovou pro registraci voličů v metropoli Kábulu. K útoku se přihlásil IS, podle něhož byli cílem "šíitští odpadlíci". 68 obětí - 11. září 2018 - Při sebevražedném atentátu na demonstraci ve východoafghánské provincii Nangarhár, která je v zemi jednou z hlavních bašt teroristické organizace Islámský stát, zahynulo 68 lidí a 165 dalších bylo zraněno. 61 obětí - 23. listopadu 2014 - Při finále volejbalového turnaje v provincii Paktika zabil sebevražedný útočník 61 lidí. 58 obětí - 7. července 2008 - Sebevražedný útok u indické ambasády v centru Kábulu si vyžádal 58 obětí a na 150 zraněných. 55 obětí - 20. listopadu 2018 - Po útoku sebevražedného atentátníka na účastníky náboženského shromáždění v Kábulu zahynulo 55 osob.