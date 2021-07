Macron nařídil vyšetřování ožehavé špionážní kauzy. Maroko mělo prý sledovat i francouzského prezidenta

Řekl to ve středu televizní stanici TF1 premiér Jean Castex, podle něhož je příliš brzy na to, aby záležitost komentoval nebo aby oznámil nová bezpečnostní opatření, aniž by věděl, „co se přesně odehrálo“. Deník Le Monde v úterý napsal, že marocké tajné služby vybraly v roce 2019 ke sledování telefonní čísla Macrona a 15 členů tehdejší francouzské vlády včetně premiéra Édouarda Phillippa.

Telefonní číslo, které se objevilo na seznamu potenciálně sledovaných programem Pegasus, prezident používá nejméně od roku 2017 do současnosti, napsal list.

Kancelář francouzského prezidenta uvedla, že pokud by se odhalení ukázala být pravdivá, šlo by o velmi závažnou věc, napsala agentura Reuters.

Marocká vláda popřela obvinění, že její tajné služby využily program Pegasus ke sledování francouzského prezidenta a dalších významných politiků, informovala agentura AP. Rabat zároveň obvinil mezinárodní skupinu médií ze šíření falešných zpráv a pohrozil blíže nespecifikovanými právními kroky.

„Marocké království důrazně odsuzuje přetrvávající, falešnou, masivní a škodlivou mediální kampaň,“ uvádí se ve vládním prohlášení. „Odmítáme falešná a neopodstatněná obvinění a vyzýváme jejich šiřitele, aby poskytli jakékoli hmatatelné důkazy na podporu svých nereálných příběhů,“ dodal kabinet.

Pařížská prokuratura již v úterý oznámila, že začala vyšetřovat podezření z různých trestných činů včetně narušení soukromí, nelegálního použití osobních údajů a nelegálního prodeje programu typu spyware. Castex ve středu uvedl, že kauzou se zabývá několik samostatných vyšetřování.

Skupina 17 médií o víkendu informovala o výsledcích své investigativní práce, podle nichž vlády několika zemí zneužily software Pegasus ke špehování novinářů a dalších osob. Novináři se ve spolupráci s neziskovými organizacemi Forbidden Stories a Amnesty International dostali k souboru 50 tisíc telefonních čísel, které zákazníci NSO Group údajně uvedli jako možné cíle sledování. Kromě Macrona se na seznamu objevilo celkem 14 hlav států nebo šéfů vlád, řada právníků, obhájců lidských práv a novinářů.

Společnost NSO obvinění popřela. „Čísla v seznamu nijak nesouvisejí se skupinou NSO,“ uvedla v tiskovém prohlášení. „Jakékoli tvrzení, že jméno na seznamu musí nutně souviset s cílem nebo potenciálním cílem programu Pegasus, je chybné a nepravdivé,“ dodala firma.