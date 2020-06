Při násilném incidentu v Glasgow zemřeli tři lidé. Mezi zraněnými je i jeden policista

„Mohu potvrdit, že podezřelého muže postřelil ozbrojený policista,“ uvedl policejní velitel Steve Johnson. Server BBC původně napsal, že pachatel je mrtvý, to ale policie dosud nepotvrdila.

Podle očitého svědka Craiga Milroye, který viděl policejní zásah u hotelu Park Inn v ulici West George Street z nedaleké administrativní budovy, sanitky z místa odvezly nejméně čtyři osoby. „Viděl jsem, jak na zemi leží muž afrického původu, neměl na sobě boty. Byl na zemi a někdo mu držel ruku na boku - nevím, jestli šlo o střelné zranění nebo bodné zranění,“ řekl Milroy agentuře Press Association.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR