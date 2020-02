Při útoku amerického dronu zahynulo devět afghánských civilistů, cílem měli být Tálibánci

Kábul Nejméně devět civilistů přišlo o život při útoku z amerického dronu ve východoafghánské provincii Nangarhár. Cílem akce uskutečněné v pátek pozdě v noci byli bojovníci radikálního hnutí Tálibán, zasaženi byli ale jen civilisté, sdělil podle agentury DPA mluvčí provinční vlády. Oběti se podle něj vracely z pikniku.

USA se podle páteční informace z mnichovské bezpečnostní konference dohodly s Tálibánem na týdenním klidu zbraní, po kterém budou následovat celoafghánské mírové rozhovory. Přesný termín, kdy začne klid zbraní platit, oznámen nebyl, nejmenovaný americký činitel ale uvedl, že to bude velmi brzy a že dohoda může otevřít cestu ke stažení amerických vojáků ze země.



Dosažení dohody by tak mohlo být prvním krokem ke odchodu asi 13 000 amerických vojáků a tisíců příslušníků jednotek dalších zemí NATO. Stalo by se tak 18 let po invazi koaličních vojsk, která byla jedním z důsledků teroristických útoků z 11. září 2001 v New Yorku.