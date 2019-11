Případ 39 mrtvých v kamionu: policie pátrá po bratrech Hughesových, ti se skrývají před gangem pašeráků

LONDÝN/PRAHA Britská policie pátrá po bratrech Ronanovi a Christopherovi Hughesových. A to v souvislosti s případem úmrtí 39 Vietnamců v kamionu v anglickém Essexu před pár týdny. Podle britských médií se muži ukrývají necelý týden. Neskrývají se ale před úřady, nýbrž před gangem pašeráků.

„Lidé vysoce postavení v rámci gangu pašeráků se snaží nalézt bratry Hughesovi, než se dostaví na policii v Severním Irsku,“ informoval začátkem týdne deník The Telegraph. Zatím sice podle vyjádření policie není jasné, zda se Ronan a Christopher přímo podíleli na pašování Vietnamců, ale úřady věří, že muži disponují informacemi, které by vysvětlily, jak se 39 lidí dostalo do kamionu.



Bratři vlastní dopravní společnost a je možné, že jejich služby využívaly pašerácké gangy. „Pašeráci lidí jsou velice násilní a mají vazby na bývalé příslušníky vojenských jednotek,“ upozorňuje britský list s tím, že Hughesovi již mohli prchnout do Irska kvůli obavám z ohrožení života.

„Rozhovor s Ronanem a Christopherem je klíčový pro naše vyšetřování. Čím dříve s nimi budeme hovořit, tím dříve budeme schopni naše vyšetřování posunout,“ uvedl minulý pátek na tiskové konferenci v Belfastu vrchní inspektor Daniel Stoten. „Chci tímto veřejně požádat Ronana a Christophera - vydejte se severoirské policii. Potřebujeme vás, abychom pohnuli s vyšetřováním,“ dodal s tím, že s Ronanem Hughesem již hovořil po telefonu, ale s oběma bratry se musí setkat osobně.

Dvě osoby v souvislosti s tragickou smrtí 39 migrantů zadržela minulý týden také vietnamská policie v provincii Ha Tinh. Pdezírá je z pašování lidí.

Obvinění si tento týden vyslechl řidič kamionu, v jehož návěsu se 39 mrtvých našlo. Třiadvacetiletý Maurice Robinson pochází ze Severního Irska. Další tři podezřelé policie propustila v uplynulých dnech na kauci.

Kamion s 39 mrtvými těly nalezený v hrabství Essex na jihovýchodě Anglie.

Těla 31 mužů a osmi žen se v nákladovém prostoru za tahačem zaparkovaným v jihoanglickém městě Grays našla minulý týden. Vyšetřovatelé zatím neoznámili totožnost obětí, nicméně minulý týden sdělili, že se jedná o Vietnamce.

„Jsme v přímém kontaktu s řadou rodin ve Vietnamu a ve Spojeném království. Myslíme si, že jsme identifikovali rodiny některých obětí, jejichž cesta skončila tragicky na našich březích,“ uvedl v úterý zástupce policie hrabství Essex Tim Smith. Kromě rodin obětí jsou podle něj muži zákona v kontaktu také s vietnamskou vládou. Policisté podle Smithe nadále shromažďují důkazy o totožnosti mrtvých, nemohou proto zveřejnit žádné další informace.

Minulý týden britská policie uvedla, že mrtví lidé byli zřejmě čínskými občany. Postupně se ale začaly v médiích hlásit rodiny z Vietnamu, které postrádaly své blízké.