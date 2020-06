‚Přišel okamžik pravdy pro Evropu.‘ Merkelová a Macron chtějí schválení fondu na obnovy ekonomik již v červenci

Berlín Německá kancléřka Angela Merkelová i francouzský prezident Emmanuel Macron věří, že se na červencovém summitu EU podaří schválit víceletý finanční rámec sedmadvacítky i balík na obnovu ekonomik zemí a regionů nejvíce postižených koronavirem. Řekli to v pondělí po společném jednání na tiskové konferenci v Mesebergu severně od Berlína.

Merkelová, jejíž země bude od července EU předsedat, zároveň poznamenala, že cesta ke shodě mezi evropskými státy je ještě dlouhá.

Merkelová s Macronem přišli už v květnu s návrhem na vytvoření evropského programu v rozsahu 500 miliard eur (13,8 bilionu korun) na hospodářskou obnovu po krizi způsobené koronavirem. Na ten pak navázala Evropská komise, která počítá s částkou 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun), z níž by 500 miliard byla přímá podpora a 250 miliard půjčky.

Peníze by si podle plánů jednorázově půjčila Evropská komise a evropské země by je až do roku 2058 splácely ze společného rozpočtu. Návrhy mají podporu covidem-19 nejzasaženějších zemí Itálie a Španělska, kterým má připadnout více než třetina celkového balíku. Proti nim se naopak staví Rakousko, Nizozemsko, Dánsko a Švédsko.

Čeká nás dlouhá cesta, míní Merkelová

„Věříme, že najdeme shodu, i když cesta je ještě dlouhá,“ podotkla v pondělí Merkelová k summitu plánovanému na 17. a 18. července, na němž se představitelé evropských zemí po delší odmlce znovu setkají tváří v tvář. Rázná odpověď na krizi je podle dlouholeté šéfky německé vlády nutná, protože EU čelí ekonomické výzvě, kterou nejméně desítky let - možná ale vůbec nikdy - nezažila.

S tím, že balík na obnovu ekonomik ještě dozná změn, Merkelová počítá. „Samozřejmě budou změny. O tom se bude diskutovat. Ale musí zůstat fond, který pomáhá,“ míní.

„Přišel okamžik pravdy pro Evropu,“ poznamenal zase Macron, který schválení balíku považuje za „absolutní prioritu“. Stejně jako Merkelová chce větší suverenitu EU v zahraniční politice, v oblasti bezpečnosti, digitalizace nebo boje proti klimatickým změnám.

Víceletý rozpočet na léta 2021 až 2027, který by členské země v červenci také mohly schválit, má mít rozsah 1,1 bilionu eur.