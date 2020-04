Pro jedny ‚popová hvězda‘, pro jiné skrytý antisemita. Corbyn končí v čele britských labouristů

LONDÝN/PRAHA Po necelých pěti letech skončí éra Jeremy Corbyna v čele levicových britských labouristů. Největší opoziční strana v zemi v sobotu oznámí jméno svého nového vůdce. Původně se tak mělo stát v rámci tiskové konference. Kvůli koronavirové nákaze ovšem bude jeho jméno zveřejněno pouze na webových stránkách labouristů.

Dědictví, které svým nástupcům 70letý Corbyn přenechává, je rozporuplné. Na straně jedné dokázal přilákat do strany tisíce nových členů z řad mladých lidí, kteří ho často oslavovali jako popovou hvězdu. S jejich podporou v zádech posunul tento zapřisáhlý pacifista a kritik kapitalismu labouristy výrazně doleva. Poslední volební program například obsahoval požadavky na zestátnění železnic, vodárenských společností, stejně jako na výrazné zdanění bohatých či zrušení poplatků pro studium na vysokých školách.



Zároveň ale nedokázal Corbyn jako přesvědčený odpůrce evropské integrace vyjít vstříc přání řady mladých členů, aby labouristé jako celek bojovali za setrvání Spojeného království v Evropské unii. Nakonec pod jejich tlakem horko těžko souhlasil s tím, aby se ve Spojeném království konalo druhé referendum, jež by definitivně rozhodlo o členství v EU.

Když byl Corbyn na podzim 2015 zvolen do čela strany rozhodnutím všech členů strany, jednalo se o obrovské překvapení. Nový předseda měl předtím přes třicet let pověst svéhlavého rebela hlasujícího nejednou proti vůli vedení a i kvůli tomu nikdy nepřipadal v úvahu, že by mohl být členem vlády, ať už té skutečné nebo opoziční stínové. Jeho největším trumfem se zdálo být, že je autentický a zůstal věrný svým původním přesvědčením.

Problémy s antisemitismem

Mezi ně patřila mimo jiné i kritika Izraele a politiky jeho vlády na územích obývaných Palestinci. Kvůli rostoucímu vlivu mladých radikálních členů se začaly v rámci strany množit případy projevů antisemitismu. Někteří zasloužilí labouristé se židovskými kořeny a z rodin, které přežily holokaust, kvůli tomu stranu opustili nebo z ní byli vypuzeni.

Corbyn k těmto případům dlouho mlčel. Na dotazy, jestli proti tomu něco podnikne, odpovídal vyhýbavě. Pod tlakem veřejného mínění nakonec sice labouristé před dvěma lety na sjezdu začlenily mezi své oficiální dokumenty i závaznou definici antisemitismu.

Lídr k ní ale chtěl tehdy připojit. Dodatečné prohlášení s tvrzením, že není antisemitské kritizovat Stát Izrael, jeho politiku nebo okolnosti jeho vzniku a označovat je kvůli jejich diskriminačním účinkům za rasistické“ mu nakonec ale neprošlo.

Před loňskými předčasnými volbami pak nakonec sáhl vrchní britský rabín Ephraim Mirvis k bezprecendentnímu kroku. V londýnských Timesech uveřejnil otevřený dopis s názvem „Co bude se Židy v Británii, pokud by se dostali labouristé do vlády?“ Nepřímo v něm varoval před tím hlasovat pro Corbynovu stranu.

O vedení strany usilují dvě ženy a jeden muž

Výběr nového šéfa nejsilnější britské opoziční strany skončil již ve čtvrtek. Zapojit se do něj mohlo zhruba 600 tisíc členů, kteří odevzdali hlas buď korespondenčně nebo on-line.

Celkem měli na výběr tři poslance: 57letého mluvčího strany pro otázky brexitu Keira Starmera, 40letou ekonomickou expertku labouristů Rebeccu Long-Baileyovou a stejně starou Lisu Nandyovou.

Za favorita byl považován právník a bývalý ředitel britské prokuratury Starmer. V minulých měsících patřil nejenom k nejhlasitějším odpůrcům konzervativních vlád v záležitosti brexitu, často ovšem kritizoval i přílišné levicové směřování vlastní strany. Jeho úspěch by proto mohl být považován jako signál, že strana se posune opět víc do středu. Long-Baileyová by naproti tomu byla považována za pokračovatelku Corbynovy politiky. Její zvolení podporovali odboráři, kteří mají v rámci labouristické strany stále ještě velkou váhu, stejně tak i sympatizanti radikálního hnutí Momentum, jež před pěti lety vyneslo do čela i Corbyna.



Volba nového vedení labouristické strany má odstartovat její návrat na politické výsluní a překonat krizi, v níž se ocitla po předčasných parlamentních z prosince loňského roku. Tehdy dosáhla svého vůbec nejhoršího výsledku od roku 1935. Ztratila mimo jiné řadu svých tradičních bašt na severu a severovýchodě země, kde voliči hlasovali desítky let pro labouristy. Zároveň se jednalo o obvody, kde se občané v referendu z roku 2016 vyslovili velkou většinou pro odchod Spojeného království z Evropské unie. Za jeden z důvodů neúspěchu je považován nejasný postoj Corbyna k členství v Evropské unii i k brexitu. Po volební porážce, která byla pro stranu čtvrtou v řadě, oznámil dosavadní lídr, že odejde z čela strany.