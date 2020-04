Britský premiér Johnson musel být kvůli přetrvávajícím příznakům koronaviru převezen do nemocnice

Londýn Kvůli přetrvávajícím příznakům nemoci Covid-19 byl do nemocnice převezen britský premiér Boris Johnson. Podstoupí tam testy. V Británii za poslední den přibylo 621 lidí, kteří podlehli nákaze koronavirem. O den dříve země zaznamenala smutný rekord, kdy počet mrtvých za 24 hodin vzrostl o 708.

Infekce si do sobotních 18:00 SELČ vyžádala celkem 4934 smrtelných obětí. Dnes o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví. Testy nákazu koronavirem, který způsobuje nemoc Covid-19, prokázaly u 47 806 osob.

„Na radu Johnsonova lékaře byl premiér dnes večer přijat do nemocnice na vyšetření,“ uvádí se v prohlášení Downing Street. Podle premiérovy kanceláře jde „o preventivní krok“. Pětapadesátiletý Johnson byl v domácí izolaci od 26. března, kdy u něj test prokázal nákazu koronavirem. V pátek uvedl, že se cítí lépe, ale má pořád teplotu.

Neil Ferguson, profesor matematické biologie z Královské univerzity v Londýně, který je jedním z vládních poradců, řekl, že epidemie se pravděpodobně stabilizuje za sedm až deset dnů. „Pak je nesmírně důležité, jak rychle budou počty nových případů nákazy klesat: jestli uvidíme dlouhý, rovný vrchol, nebo jestli - a v to doufám - budeme mít mnohem rychlejší pokles,“ uvedl. Tyto možné scénáře ukážou, jak efektivní jsou současná opatření proti šíření koronaviru, dodal.

Hlavní expertka skotské vlády pro oblast zdravotnictví Catherine Calderwoodová dostala napomenutí od policie poté, co porušila vlastní opatření proti šíření koronaviru. Dva víkendy za sebou vyrazila do venkovského domu své rodiny na východním pobřeží Skotska. „Neřídila jsem se radami, které jsem dala ostatním, moc se za to omlouvám,“ řekla Calderwoodová dnes na tiskové konferenci v Edinburgu.

„Nařízení neopouštět domov bez opodstatněného důvodu se týkají každého,“ připomněl šéf skotské policie Iain Livingstone. Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová nechce Calderwoodovou i přes její prohřešky propustit, protože by to podle ni nebylo v zájmu Skotska.